Министр Решетников: В интересах России — сформировать свою климатическую повестку

России нужно защищать свои интересы в вопросах углеродного регулирования на международном уровне. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Он выступил на круглом столе «Климатическая повестка: вызовы и перспективы экономического развития», передает корреспондент ФАН.

На мероприятии также был представлен доклад Высшей школы экономики о новой экологической политике России в условиях «зеленой» трансформации мировой экономики и политики.

«В своем послании президент существенно повысил амбиции нашей страны на климатическом треке. Озвученные им задачи по опережающему Европу снижению накопленной чистой эмиссии парниковых газов в ближайшие 30 лет возможно выполнить только при переходе на интенсивный сценарий, который закреплен проектом стратегии низкоуглеродного развития», — сказал в своем выступлении Максим Решетников.

Министр обратил внимание, что сценарий низкоуглеродного развития, который считался базовым, теперь рассматривается как менее предпочтительный и инерционный. А в качестве базового использоваться вариант более активных действий по снижению выбросов парниковых газов.

«Это требует от нас наращивания наших дальнейших усилий: необходимо добиваться динамичного снижения выбросов парниковых газов, вводить жесткий мониторинг и контроль в этой сфере. Для этого придется предпринять ряд действий, которые позволят добиться как сокращения выбросов, так и увеличения поглощающей способности не только наших лесов, но и всех экосистем», — добавил министр.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Никеричев

В ближайшее время планируется отрегулировать методики расчета поглощающей способности лесов — сделать их прозрачными и привести в соответствии с международными стандартами, а также изменить подходы к лесовосстановлению и защите от пожаров. По словам Максима Решетникова, предложения по изменению подходов к управлению лесами уже готовятся.

«Появляются возможность реализовывать лесоклиматические проекты и дополнительный источник инвестиций в эту сферу. И многие компании изъявляют желание вкладывать в эти проекты. Ряд российских компаний вкладывают в такие проекты в других странах мира, и для нас это обидно. Мы хотим создать условия, чтобы они вкладывали в нашу страну», — рассказал Решетников.

По словам министра, решить эту проблему поможет закон об ограничении выбросов парниковых газов. Подготовленный Минэкономразвития проект 21 апреля был одобрен Госдумой в первом чтении.

Максим Решетников отдельно отметил необходимость отстаивать интересы России в том числе в вопросах трансграничного углеродного регулирования, которое планирует ввести Евросоюз. Несмотря на скепсис ряда участников и неясный механизм реализации этой инициативы, вопрос сегодня стоит на повестке.

«Здесь нам важно отстаивать интересы России: они касаются не только поглощающей способности наших экосистем, но и признания атомной энергетики низкоуглеродной, принципов технологической нейтральности. Отвечая на вопрос о том, возможность это или угроза (климатическое регулирование для экономического развития. — Прим. ФАН), скажу: если мы не будем к этому готовиться и у нас не будет собственной климатической повестки, то, конечно, это угроза, — отметил министр. — Но мы на сегодня эту повестку активно формируем и понимаем, что вопросы, связанные с низкоуглеродным развитием, станут, по большому счету, следующей технологической революцией».

Максим Решетников подчеркнул, что сегодня важны подготовка специалистов и разработка технологий в «низкоуглеродных» сферах: электротранспорте, возобновляемых источниках энергии, водородной и атомной энергетике, в которой Россия является признанным лидером.