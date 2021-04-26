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В Польше объяснили, как Путин ловко переиграл Запад в «войне нервов»

Армия
В Польше объяснили, как Путин ловко переиграл Запад в «войне нервов»
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Варшава, 26 апреля. Российский президент Владимир Путин смог переиграть западные государства в «войне нервов», считают польские аналитики.

Учения ВС РФ вблизи украинских границ были необходимы Москве для демонстрации своей военной мощи в регионе, отметил польский политолог Кшиштоф Кавенцкий в беседе с изданием Nasz Dziennik. Эксперт подчеркнул, что Россия не планировала вторжение на украинские территории. Однако Путину удалось ловко переиграть Запад в «войне нервов», так как он шаг за шагом приближается к реализации своих целей, уверен он.

Победа Москвы доказывается тем, что руководство Соединенных Штатов, планировавшее отправку военных кораблей в Черное море, очень быстро отказалось от подобных инициатив, уверен политолог. По мнению эксперта, не нужно было быть американистом, чтобы предугадать такой шаг Вашингтона.

Россия действительно является одной из сильнейших стран мира в плане военной мощи, напомнил Кавенцкий. По его словам, различные доклады зарубежных аналитиков, в которых говорится о якобы «не столь больших» возможностях Москвы, являются попытками подобных специалистов выдать желаемое за действительное.

Ранее журналисты из Ирана заявили, что проведенные в Черноморском регионе учения ВС РФ являются четким сигналом для Североатлантического альянса от Москвы. По их словам, Россия показала своим соперникам силу, а также дала понять Западу, что руководство страны готово защищать российские границы и интересы государства.

Кроме того, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва внесла США в список недружественных государств, пишет сайт 360tv.ru.

путин россия сша запад
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