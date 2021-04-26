Москва ответит на антироссийскую позицию Киева

Москва, 26 апреля. Дополнительные меры в отношении сотрудников украинского посольства будут приниматься на основе взаимности, заявили в МИД России.

Если Киев продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов, то Москва примет ответные меры, поясняется в сообщении ведомства.

Украина 19 апреля объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства в столице Украины. РФ, в свою очередь, за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, заявила о высылке украинского дипломата. Он должен покинуть территорию России до 30 апреля, уточняют в министерстве.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил чешскому коллеге направить высланных из России дипломатов на работу в посольство республики в Киеве.