Эвелина Бледанс озвучила имя предполагаемого победителя шоу «Маска»

Москва, 26 апреля. Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс солидарна с членами жюри шоу «Маска» по поводу личности участника, который скрывается в костюме Зайца, — это Тимур Батрутдинов.

Создатели шоу подготовили для зрителей во втором полуфинале очередной сюрприз. На сцену вышли два приглашенных артиста в масках крокодила Гены и Мишки. Согласно правилам, гости раскрыли свои личности сразу же после окончания номеров. В костюмах оказались Сергей Пенкин и Эвелина Бледанс.

Бледанс смог узнать только Тимур Родригез, а остальные члены жюри решили, что Мишка — это или Екатерина Варнава, или Алла Михеева. После выступления актриса поделилась впечатлениями от шоу и сделала свои прогнозы относительно финала. По ее словам, победителем проекта станет Заяц. Что же касается личности этого участника, то Бледанс солидарна с мнение судей.

«Наверняка под маской Тимур Батрутдинов, как и предполагают все члены жюри», — рассказала звезда в беседе с порталом «НьюИнформ».

В последнем выпуске участник, выступавший в костюме Неваляшки на шоу «Маска», покинул проект НТВ после второго полуфинала. Члены жюри разгадали личность, скрывавшуюся под маской персонажа — им оказался Стас Пьеха. Некоторые поклонники, как и судьи, догадались, что в костюме находится внук Эдиты Пьехи. Второй кандидатурой, названной зрителями, стал юморист Юрий Гальцев, но этот вариант не подтвердился.

Одной из главных интриг передачи является процесс перевоплощения участников. Костюмы артистов выглядят очень сложными и объемными, поэтому остается загадкой, как звезды их надевают. Однако Эвелина Бледанс приоткрыла завесу тайны, засняв на видео процесс своего переодевания в костюм Мишки.