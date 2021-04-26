Генерал ВСУ рассказал, чем обернется для Украины война с Россией

Киев, 26 апреля. Генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский рассказал, что может ждать Украину в случае военного столкновения с Российской Федерацией.

По словам офицера, это будет вооруженный конфликт «совсем другого плана». С ракетно-бомбовыми ударами и применением воздушных сил, война будет походить на Операцию объединенных сил в Донбассе (ООС), однако вестись будет в совершенно ином пространстве, подчеркнул генерал.

Забродский убежден, что в такой войне будет задействована вся Украина — без тыла и линии фронта, передает РИА Новости.

«Слава Богу, так складываются обстоятельства, что мы еще этого не переживали», — сказал в заключении генерал.

Напомним, что гражданское противостояние в ЛДНР продолжается на протяжении семи лет. За это время жертвами вооруженного конфликта стали около 13 тысяч человек. Известно, что на текущий момент в Минске идет обсуждение мирного урегулировании ситуации в Донбассе. Участники контактной группы приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, однако нарушения режима прекращения огня по-прежнему продолжаются.

Ранее сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины пять раз обстреляли ЛНР в течение суток.

Генерал ВВС США Филип Бридлав предупредил, что в случае российско-украинской войны Москва задействует все возможности своей армии, передает сайт 360tv.ru.