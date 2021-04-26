Крымский блогер рассказал о скорой победе над водной блокадой

Симферополь, 26 апреля. Темпы наполнения крымских водохранилищ начали расти, что означает скорый прорыв преступной водной блокады, сообщил популярный блогер Капитан Крым.

Благодаря тающему снегу в горах и осадкам вода стала прибывать. С начала года запасы водохранилищ увеличились на 40 миллионов кубометров — это более чем в два с половиной раза больше, чем оставалось в конце 2020, сообщил блогер зрителям.

Самым заполненным стало Аянское водохранилище — оно набрало 86% воды от полезного объема. На момент выхода видео в водохранилищах полуострова было накоплено запасов на 249 дней. Блогер не скрывает, что в некоторых городах, таких как Ялта и Алушта, приходится прибегать к альтернативным источникам воды.

«Крым справляется с водной блокадой. Думаю, решение этого вопроса не за горами», — закончил блогер рассказ.

Зрители поблагодарили Капитана и силы природы за хорошие новости. Также пользователи не оставили без внимания и помощь российских властей, заботящихся о восстановлении инфраструктуры полуострова.

«Все будет хорошо, воды хватит на всех!» — уверен Геннадий Крыков. «Спасибо великой природе и богу за воду! Ну и великой России — спасибо!» — поблагодарил Vadim Jedaev. «Хорошо, когда можно погодой управлять. Хочешь дождик — на тебе, хочешь солнышко — пожалуйста. Прям вовремя все. Ну точно, что-то намутили в небесной канцелярии», — пошутил Тимофей Филиппов.

Ранее депутат Госудумы РФ Наталья Поклонская рассказала о реакции ООН на новости о водной блокаде Крыма. Депутат сообщила о желании Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет посетить полуостров в составе специальной мониторинговой группы.