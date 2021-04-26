Пенсионная реформа на Украине зашла в тупик

Киев, 26 апреля. Дискуссия о пенсионной реформе снова началась на Украине. Правительство собирается запустить накопительное звено пенсионной системы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее пообещал провести пенсионную реформу до конца 2021 года. При этом прошлой весной премьер заявлял о реалистичности запуска второго звена пенсионной системы с 1 января этого года.

Сейчас у властей нет единого видения пенсионной реформы. Правительство предлагает экономить 2% от нынешнего единого социального взноса и 2% — от налога на доходы физических лиц. Украинские работодатели в настоящее время платят 22% ЕСВ на минимальную зарплату, а с работника высчитывается НДФЛ в размере 18%.

Свой вариант предложили депутаты правящей партии «Слуга народа». По их мнению, на накопление пенсии должно уходить 3% от зарплаты - 2% будет платить работодатель, а 1% — работник. Теоретически граждане могут платить и больше, но добровольные пенсионные накопления ограничены экономической стабильностью и доверием населения к государственным институтам.

Тем временем социально-экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться. Украинцам все меньше хватает зарплат на товары и услуги первой необходимости. Например, рост тарифов за коммунальные услуги в несколько раз превышает рост доходов граждан.