Россия не вводила запрет на коллективные молитвы по случаю праздника Ураза-байрам

Москва, 26 апреля. Запрет на коллективные молитвы по случаю праздника Ураза-байрам в этом году в РФ не действует, заявил глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Москвы Альбир Крганов.

Согласно предварительным данным, в мероприятии в Москве примут участие коло 250 тыс. человек. В день праздника улицы в непосредственной близости к мечетям будут перекрыты, отметил муфтий.

Сейчас у мусульман идет месяц Рамадан. Он начался 12 апреля и завершится 12 мая. Ураза-байрам будут отмечать на следующий день, 13 мая. По традиции, в этот праздник в мечетях проводятся массовые молитвы.