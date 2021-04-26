Стало известно о приостановке укладки баржей «Фортуна» «Северного потока — 2»

Калининград, 26 апреля. Трубоукладчик «Фортуна» неожиданно приостановил работы на газопроводе «Северный поток — 2».

Несмотря на благоприятные погодные условия, баржа «Фортуна» не ведет укладочные работы с середины прошлой недели. Трубоукладчик находится в данный момент неподалеку от функционирующего «Северного потока», который в дальнейшем барже необходимо будет пересечь. Об этом пишет EA Daily.

Согласно информации навигационного портала Marinetraffic, «Фортуна» бездействует более пяти дней. Эксперты считают, что несколько причин может лежать в основе приостановки работы. Среди них — близость к действующем газопроводу, над которым предстоит проложить новую трубу.

Завершение строительства нитки «Северного потока — 2» потребует укладку примерно 26 км труб в датских и немецких водах. В соответствии с новым графиком работ Датского энергетического ведомства, процедуры должны завершиться в мае, а работы в немецких водах должны подойти к концу в июне.

Вторая нитка «СП-2» прокладывается судном «Академик Черский». На данный момент корабль находится в начале своего маршрута, юго-восточнее острова Борнхольм. Судну предстоит проложить примерно 85 км.

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова поделилась с ФАН мнением о том, почему Соединенные Штаты потерпели поражение и не смогли надавить на Европу в связи с «Северным потоком — 2».