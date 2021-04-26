Силовики в Набережных Челнах пришли на кладбище с обысками

Набережные Челны, 26 апреля. Сотрудники правоохранительных приехали на городское кладбище для проведения обыска. С какой конкретно целью связано оперативное мероприятие, точных данных нет.

Согласно первой версии, силовики хотят «вникнуть в кладбищенские дела». На этом прибыльном рынке ведется жесткая конкурентная борьба. За свою долю рынка сражаются не только с помощью сервиса услуг и ценовой политики. Ритуальные компании часто жалуются друг на друга в государственные органы.

По мнению сторонников второй версии, компания-оператор кладбища якобы безосновательно стала монополистом при перевозке тел умерших, заразившихся коронавирусом.