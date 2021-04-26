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В Дагестане приняли закон о передаче жилья в собственность героям труда

Общество
В Дагестане приняли закон о передаче жилья в собственность героям труда
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Махачкала, 26 апреля. Депутаты дагестанского парламента приняли закон о передаче в собственность жилья Героям труда России, проживающим в республике. Как уточнили ФАН в региональном Минимуществе, речь идет о жилых помещениях, находящихся в государственной собственности республики.

В ведомстве рассказали, что проект закона предполагает дополнительные меры поддержки Героям социалистического труда, Героям труда России и полным кавалерам ордена Трудовой славы. Таким образом, будут отмечены их особые заслуги перед государством.

«Предусматривается установление дополнительной меры поддержки — льготы в виде получения безвозмездно в собственность жилого помещения, находящегося в собственности Республики Дагестан и в пользовании у граждан Российской Федерации, удостоенных звания Героя социалистического труда или Героя труда России, и граждан Российской Федерации, награжденных орденом Трудовой Славы трех степеней», — пояснили в Миниимуществе региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что герои могут получить жилое помещение, находящееся в госсобственности республики. Это может быть, например, дом или квартира.

«Речь идет о каком-либо жилом помещении — квартире, доме или комнате в общежитии», — пояснили ФАН в профильном ведомстве.

По информации министра по земельным и имущественным отношениям Дагестана Заура Эминова, которую он озвучил на заседании Народного собрания, в регионе проживают пять человек, подпадающих под действие закона.

«В Республике Дагестан по состоянию на апрель текущего года, проживает один Герой труда Российской Федерации и четыре Героя социалистического труда», — сообщил он.

Ранее ФАН писал, что власти Дагестана расширили список ополченцев, которые принимали участие в боестолкновениях с незаконными бандформированиями на территории республики в 1999 году. Они могут рассчитывать на льготы в статусе ветеранов боевых действий.

россия дагестан герой труда рф хорошие новости россии
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