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Волонтеры спасают собак из горе-приюта в Рязанской области

Общество
Волонтеры спасают собак из горе-приюта в Рязанской области

Впервые зоозащитники посетили горе-приют в конце марта. Там они увидели собак, которые находились в затопленных талой водой будках, некоторым из них требовалась медицинская помощь.

«Были больные собаки с культями, с опухшими глазами, с бочиной окровавленной была собака», — рассказал волонтер Даниил Бигвава.

У животных также отсутствовала питьевая вода и корм, они были истощены и мучились от голода.

«Собаки некоторые истощены — причем именно от отсутствия питания. Они не привиты, по ним видно, что они в медицинском обслуживании нуждаются. И, конечно, главная проблема — здесь нет стерилизации собак. Щенки бегают по всей территории и вне ее», — добавила активистка Алена Курбатова.

Приют работал официально. Контракт с местной администрацией на отлов безнадзорных животных был заключен в марте, после того как в муниципальной службе сократили часть сотрудников. По словам владельца приюта, до визита волонтеров он надеялся выиграть тендер и получить госзаказ на отлов, лечение, стерилизацию, вакцинацию и возврат на прежние места обитания безнадзорных животных. К моменту приезда активистов в приюте было около 300 собак. За две недели почти всех их удалось вывезти.

«Волонтеры будут везти их на передержку и заниматься дальше, сдавать анализы, заботиться, искать хозяев, пристраивать. Это такие подростки, месяцев по семь им. В общем, волонтеры помогают вывезти собак», — уточнил Бигвава.

Сейчас животных отправили в Москву, Рязань и другие города. Некоторых устроили на передержку, другим нашли постоянных хозяев, остальных отправили в частные приюты. Также местная прокуратура проводит проверку по факту поступившей информации о ненадлежащем обращении с животными в приюте, с которым администрация города Рязани заключила контракт на оказание услуг по работе с бездомными животными.

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