Депутаты оценили действия России в ответ на высылку дипломатов из Праги

Санкт-Петербург, 26 апреля. Ответные шаги России на высылку дипломатов из Чехии вызвали возмущение чешских властей. Они оказались недовольны численным перевесом дипломатов, которых Москва выслала в ответ на действия Праги. Также Чехию возмутил срок сборов для сотрудников посольства, который МИД РФ обозначил в 24 часа, в отличие от 48 часов, данных российским дипломатам.

У России не было иного выхода, поскольку на такие демонстрационные жесты нужно отвечать не менее жесткими мерами. Таким мнением в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» поделился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев.

«У России не было иного выхода, поскольку существуют определенные дипломатические правила. Любая страна, которая занимается высылкой, должна быть уверена в ответной реакции, потому что это был довольно демонстрационный жест. Россия должна была отреагировать в рамках общих дипломатических правил и сделала это», — заявил политик.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

С точки зрения экономики Россия ничего не теряет, добавил депутат Госдумы Владимир Катенев. Он сказал, что высылка дипломатов была логичной реакцией, а численный перевес и сокращение количества сотрудников в посольстве на его работу не повлияет.

«Это можно назвать оптимизацией. У нас при посольстве есть торговое представительство, консульский отдел. Они, насколько я знаю, не подчиняются верхам. Если дипломаты в меньшем количестве со своей миссией справятся с существенным объемом работы, то мы можем увеличить им зарплаты», — сообщил Катенев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ответные шаги Москвы на высылку дипломатов из Праги.