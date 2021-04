США и новый президент Эквадора займутся «восстановлением демократии» в Венесуэле

Вашингтон, 26 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Америка совместно с Эквадором будут работать над «восстановлением демократии» в Венесуэле. Он написал об этом у себя на странице в Twitter после телефонного разговора с избранным президентом южноамериканской страны Гильермо Лассо.

Our relationship with Ecuador is strong and growing stronger. Good to speak with President Elect @LassoGuillermo about how we can work together to strengthen our economies, restore democracy in Venezuela, and create a more secure region for the benefit of all.

Стороны обсудили сотрудничество в области торговли, безопасности, прав человека и борьбы с наркотиками. Блинкен заявил, что США «поддержат Эквадор», который ранее принял более 430 тыс. венесуэльских мигрантов, и «поможет удовлетворить их гуманитарные потребности». Также двухстороннее сотрудничество направлено на «оживление» экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В свою очередь Гильермо Лассо поблагодарил Блинкена у себя на странице в Twitter за диалог и отметил, что США и Эквадор будут и дальше вместе работать над укреплением своих отношений.

Thank you @SecBlinken for your commitment to the prosperity and well-being of the Ecuadorian people. Cooperation between our countries is essential for the development of the region. The United States and Ecuador will work together to strengthen their relations. https://t.co/90Zt2ZnOzH