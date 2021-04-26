США и новый президент Эквадора займутся «восстановлением демократии» в Венесуэле

Вашингтон, 26 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Америка совместно с Эквадором будут работать над «восстановлением демократии» в Венесуэле. Он написал об этом у себя на странице в Twitter после телефонного разговора с избранным президентом южноамериканской страны Гильермо Лассо.

«Наши отношения с Эквадором только крепнут. Приятно поговорить с Гильермо Лассо о том, как мы можем работать вместе, чтобы укрепить нашу экономику, восстановить демократию в Венесуэле и создать более безопасный регион», — написал Блинкен.

Our relationship with Ecuador is strong and growing stronger. Good to speak with President Elect @LassoGuillermo about how we can work together to strengthen our economies, restore democracy in Venezuela, and create a more secure region for the benefit of all. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 24, 2021

Стороны обсудили сотрудничество в области торговли, безопасности, прав человека и борьбы с наркотиками. Блинкен заявил, что США «поддержат Эквадор», который ранее принял более 430 тыс. венесуэльских мигрантов, и «поможет удовлетворить их гуманитарные потребности». Также двухстороннее сотрудничество направлено на «оживление» экономики США, пострадавшей от пандемии коронавируса.

В свою очередь Гильермо Лассо поблагодарил Блинкена у себя на странице в Twitter за диалог и отметил, что США и Эквадор будут и дальше вместе работать над укреплением своих отношений.

«Спасибо Энтони Блинкену за приверженность процветанию и благополучию эквадорского народа. Сотрудничество между нашими странами имеет важное значение для развития региона», — написал он.

Thank you @SecBlinken for your commitment to the prosperity and well-being of the Ecuadorian people. Cooperation between our countries is essential for the development of the region. The United States and Ecuador will work together to strengthen their relations. https://t.co/90Zt2ZnOzH — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 24, 2021

США против Венесуэлы

И без того напряженные отношения между США и Венесуэлой вновь обострились в конце января 2019 года, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Страны группы Лимы, а также США признали его легитимным. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой государственного переворота. В его поддержку высказались лидеры России, Кубы, Китая и других стран.

После этого США неоднократно выступали с обвинениями Каракаса и вводили санкции против венесуэльских чиновников, замораживая счета. Согласно расчетам правительства Венесуэлы, общие потери из-за санкций за последние годы составили почти 350 млрд долларов, что равняется от 1,6 до 1,1% ВВП страны. В качестве ответной меры правительство в Каракасе закрыло нефтяным компаниям из стран, поддерживающих санкции, доступ к разработке богатейшего венесуэльского шельфа.