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МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров. События дня

Общество
МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров. События дня
flickr.com  /  МИД России

МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров

Европейскому союзу следует разобраться в инциденте в деревне Врбетица, который произошел в 2014 году. Такое заявление сделал МИД России Сергей Лавров. Прага недавно выслала из страны несколько российских дипломатов, заявив, что они якобы могут быть причастны ко взрывам на складе боеприпасов. Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью рассказал о версии, согласно которой взрыв произошел из-за ошибки сотрудников. Слова президента разозлили чешского вице-премьера. Он сказал, что главе страны не стоило упоминать о существовании альтернативной причины инцидента. Лавров обратил внимание на противоречивую реакцию представителей польских властей. Он потребовал, чтобы Евросоюз разобрался в случившемся, так как есть основания подозревать Чехию в нарушении международных договоров.

Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы

МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с указом, правительство и региональные власти должны обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом запасников и проведением военных сборов. Документ вступает в силу с 26 апреля. Напомним, с 1 апреля в России начался весенний призыв на военную службу. В войска планируют набрать более 100 тысяч юношей.

Кипр будет пускать привитых россиян без ограничений

МИД России заподозрил Чехию в нарушении международных договоров. События дня
pixabay.com  / 

Туристы, прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции, смогут въехать на Кипр с 10 мая без ограничений. Об этом сообщила пресс-служба министерства туризма страны. Кипрский министр туризма Саввас Пердиос отметил, что для полностью привитых туристов никаких дополнительных требований при въезде предъявлять не будут. Страна учтет как одобренные европейским регулятором вакцины, так и российские препараты.
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