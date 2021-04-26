Бледанс раскрыла одну из закулисных интриг шоу «Маска»

Москва, 26 апреля. Знаменитая актриса Эвелина Бледанс, ставшая приглашенной гостьей шоу «Маска», показала видео, раскрывшее одну из закулисных тайн проекта.

На шоу «Маска» знаменитости выступают в костюмах персонажей, а члены жюри и зрители пытаются разгадать их личности. Одной из главных интриг передачи является процесс перевоплощения артистов. Костюмы участников выглядят очень сложными и объемными, поэтому остается загадкой, как звезды их надевают.

Бледанс выступила в последнем выпуске шоу в костюме Мишки. Процесс переодевания актрисы сняли на видео, которое она предоставила в распоряжение «НьюИнформ».

«Здесь можно уместить еще несколько больших людей», — прокомментировала процесс артистка, залезая в костюм.

Перевоплотиться в Мишку Бледанс вряд ли смогла бы без помощницы. Например, она надевала актрисе ботинки, поскольку знаменитость уже не могла наклониться в объемном костюме. По словам актрисы, ее костюм оказался самым тяжелым в истории «Маски».

«У меня были и огромное тело, и голова. У меня не было свободы движения, ноги как будто были связаны. А еще — очень жарко так выступать», — поделилась Бледанс.

Еще одним приглашенным героем прошлого выпуска «Маски» стал Крокодил Гена. Этот костюм примерил эстрадный исполнитель Сергей Пенкин.