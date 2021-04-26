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Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией

Весь мир
Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией
Федеральное агентство новостей  / 

Новая волна пандемии COVID-19 добралась и до Катара. По состоянию на 26 апреля коронавирус унес жизни уже 428 человек, 150 из которых — за последний месяц.

Как Доха борется с распространением вирусной инфекции  — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Общий обзор ситуации

С начала пандемии в Катаре коронавирус был диагностирован у 202 тысяч человек при общем населении в 2,8 млн жителей.

Вакцинация в стране началась в конце 2020 года, 23 декабря. Тогда правительство одобрило применение американо-немецкого лекарства Pfizer/BioNTech.

По официальной статистике, с появлением вакцины медики сделали свыше 1,4 миллиона прививок, при этом чуть более 19% населения страны получили уже обе дозы препарата. Тем не менее об успехе вакцинации и уверенном пути к коллективному иммунитету можно будет говорить только после того, как полностью вакцинируются свыше 50% граждан.

Новые ограничения

Весной этого года эпидемиологическая ситуация вновь обострилась, из-за чего власти были вынуждены пойти на ужесточение ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

В дополнение к закрытию спортивных залов, бассейнов, аквапарков и спа-салонов с 9 апреля в Катаре не работают музеи, кинотеатры, библиотеки, детские сады, кафе и рестораны. Запрещены общественные собрания — как в помещениях, так и на открытом воздухе. Частные и государственные предприятия могут вызывать на место службы не более 50% сотрудников, остальные должны быть переведены на удаленную работу из дома.

При этом частично ограничивается и служба мечетей. Находиться там для свершения ежедневных молитв разрешено, но специальные молитвы Таравих, совершаемые в священный месяц Рамадан, должны проводиться только дома.

Общественный транспорт по выходным работать не будет, а в будни его заполняемость должна быть не выше 20% от максимально возможной. Магазины теперь также имеют ограничения на вход по количеству находящихся внутри покупателей.

Собираться группами до пяти человек имеют право только вакцинированные граждане и то, только при условии нахождения на улице. Разрешены также индивидуальные занятия спортом вроде бега или езды на велосипеде.

Подобные запреты — уже третье ужесточение ограничений в этом году. Сейчас же Катар сталкивается с новым обострением пандемии.

Третья волна в Катаре

Ухудшение эпидемиологической обстановки в апреле обусловлено распространением новых штаммов вируса из Великобритании и Южной Африки. Они смогли проникнуть в страну, несмотря на все карантинные ограничения для въезжающих, включая тесты на COVID-19 до прибытия и тщательную медицинскую проверку уже на территории государства.

Британский штамм циркулирует в катарском обществе еще с марта, а южноафриканский попал в страну в начале апреля. Оба они распространяются гораздо быстрее исходного штамма COVID-19 и вызывают более тяжелые осложнения.

Председатель Национальной стратегической группы по COVID-19, глава отдела инфекционных заболеваний Hamad Medical Corporation доктор Абдул Латиф аль-Хал считает, что именно новые мутации вируса стали причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

«Ключевым принципом нашей стратегии COVID-19 остается обеспечение того, чтобы мы действовали проактивно. В начале года, когда стало очевидно, что число новых ежедневных случаев заболевания неуклонно растет, мы быстро приняли меры и ввели новые ограничения к началу февраля.

Как только в стране был обнаружен британский вариант вируса, мы быстро перешли к эскалации ограничений. Последнее развитие этой пандемии — распространение южноафриканского варианта в начале апреля — означало, что мы снова быстро перешли к дальнейшему усилению ограничений», — рассказал катарский доктор.

Абдул Латиф аль-Хал отметил, что правительство Катара осознает экономические последствия новых ограничительных мер, однако идет на их ужесточение ради здоровья населения. При этом Национальная стратегическая группа постоянно занимается мониторингом ситуации, чтобы выяснить, какое влияние принятые руководством меры оказывают на ситуацию в стране.

«Хотя пока еще слишком рано делать твердые прогнозы, данные показывают, что уровень госпитализации выровнялся и даже несколько снизился за последние дни. Это очень обнадеживает и является первым признаком того, что сочетание ограничений и внедрения вакцинации помогает замедлить распространение вируса», — отметил эксперт.

Если первая разновидность COVID-19 была опасна преимущественно для взрослых, новые штаммы помещают в группу риска в том числе и детей, что еще более осложняет обстановку.

При этом школы в Катаре продолжают работать, правда, в режиме смешанного обучения: число учащихся сокращено, а в перерывах между дисциплинами дети из разных классов не контактируют друг с другом. Все обязаны соблюдать масочный режим и проходить проверку температуры на входе в учебное заведение. Кроме того, часть уроков проводится в онлайн-формате.

Учителей начали вакцинировать одними из первых, как людей из группы риска.

Стратегия Катара

Абдул Латиф аль-Хал рассказал, что план Дохи по борьбе с коронавирусом имеет три ключевых направления:

  • расширение потенциала медицинского сектора;
  • активный контроль общественного здравоохранения;
  • защита наиболее уязвимых слоев населения.

В этом случае катарские власти использовали типовой подход, практикуемый в большинстве стран мира. Так, было увеличено общее число больничных коек (до 3500), создано несколько тысяч изолированных боксов для больных COVID-19.

Власти приняли активные меры контроля за состоянием граждан, позволяющие быстро выявлять случаи заражения и принимать необходимые меры. Своевременная медицинская помощь на ранней стадии заболевания позволяет начать лечение до ухудшения симптомов.

Кроме того, катарское руководство организовало целевые информационно-просветительские программы для граждан, чтобы рассказать им о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

Первую волну коронавируса Катар сумел преодолеть за счет ответственности населения, не сопротивляющегося ограничениям и выполнявшего все введенные эпидемиологические нормы. С появлением вакцины граждане также не стали отрицать ее необходимости. Относительно небольшой охват населения обусловлен скорее возможностями медицинского сектора государства, нежели сопротивлением со стороны простых граждан.

Выигрышным в случае Катара является то обстоятельство, что богатая на углеводороды страна с высоким уровнем ВВП на душу населения имеет небольшие размеры. Эта особенность позволяет лучше контролировать общество, ограничивая распространение коронавируса.

За пределами статистики

Пока неясно, учитывает ли официальная статистика уровень заболеваемости среди трудовых мигрантов. В настоящее время Катар активно готовится к футбольному ЧМ-2022, так что в стране находится большое количество иностранных рабочих. Доху ранее неоднократно критиковали за неблагоприятную гуманитарную обстановку в местах проживания трудящихся на строительстве спортивных объектов. Вряд ли стоит ожидать, что там, где они содержатся, проводятся необходимые по эпидемиологическим нормам процедуры.

В феврале 2021 года британское издание The Guardian опубликовало материал об ущемлении прав мигрантов на стройках стадионов и других объектов к Чемпионату мира в 2022 году. В данном тексте была информация о гибели более 6500 выходцев из Индии, Шри-Ланки и Пакистана за последние 10 лет. При этом в исследовании нет данных о рабочих из Филиппин, Кении и других стран, задействованных на стройплощадках Катара. Средняя смертность среди приезжих рабочих сейчас составляет порядка 12 человек в неделю.

По официальным данным, в Катаре живет 2 млн человек, однако в стране находятся еще столько же трудовых мигрантов. Информация о том, как коронавирус распространяется среди них, лежит за пределами государственной статистики. В перспективе невнимание Дохи к этому обстоятельству может затянуть связанные с распространением COVID-19 проблемы и даже поставить под угрозу возможность проведения долгожданного мундиаля.

катар третья волна коронавирус
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