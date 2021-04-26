Третья волна коронавируса: как власти Катара борются с пандемией

Новая волна пандемии COVID-19 добралась и до Катара. По состоянию на 26 апреля коронавирус унес жизни уже 428 человек, 150 из которых — за последний месяц.

Как Доха борется с распространением вирусной инфекции — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Общий обзор ситуации

С начала пандемии в Катаре коронавирус был диагностирован у 202 тысяч человек при общем населении в 2,8 млн жителей.

Вакцинация в стране началась в конце 2020 года, 23 декабря. Тогда правительство одобрило применение американо-немецкого лекарства Pfizer/BioNTech.

По официальной статистике, с появлением вакцины медики сделали свыше 1,4 миллиона прививок, при этом чуть более 19% населения страны получили уже обе дозы препарата. Тем не менее об успехе вакцинации и уверенном пути к коллективному иммунитету можно будет говорить только после того, как полностью вакцинируются свыше 50% граждан.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Latest update on Coronavirus in Qatar

#سلامتك_هي_سلامتي #YourSafetyIsMySafety pic.twitter.com/jE9FuHUq6U — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 25, 2021

Новые ограничения

Весной этого года эпидемиологическая ситуация вновь обострилась, из-за чего власти были вынуждены пойти на ужесточение ограничений, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

В дополнение к закрытию спортивных залов, бассейнов, аквапарков и спа-салонов с 9 апреля в Катаре не работают музеи, кинотеатры, библиотеки, детские сады, кафе и рестораны. Запрещены общественные собрания — как в помещениях, так и на открытом воздухе. Частные и государственные предприятия могут вызывать на место службы не более 50% сотрудников, остальные должны быть переведены на удаленную работу из дома.

Dr. Abdul Latif Al Khal

We are still in the middle of the second wave of the Covid-19 and we have not reached the peak of infections yet. pic.twitter.com/fsP6bZavIW — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) April 7, 2021

При этом частично ограничивается и служба мечетей. Находиться там для свершения ежедневных молитв разрешено, но специальные молитвы Таравих, совершаемые в священный месяц Рамадан, должны проводиться только дома.

Общественный транспорт по выходным работать не будет, а в будни его заполняемость должна быть не выше 20% от максимально возможной. Магазины теперь также имеют ограничения на вход по количеству находящихся внутри покупателей.

Собираться группами до пяти человек имеют право только вакцинированные граждане и то, только при условии нахождения на улице. Разрешены также индивидуальные занятия спортом вроде бега или езды на велосипеде.

Подобные запреты — уже третье ужесточение ограничений в этом году. Сейчас же Катар сталкивается с новым обострением пандемии.

The #GCC shows how vaccine roll-out can impact countries' responses to rising new cases of Covid-19. Bahrain, Kuwait, Oman and Qatar have all seen higher new daily cases, yet Bahrain, with one of the world’s most rapid vaccine roll-outs, has actually eased lockdown conditions. pic.twitter.com/3kUmkLhJP3 — Scott Livermore (@sflivermore) April 19, 2021

Третья волна в Катаре

Ухудшение эпидемиологической обстановки в апреле обусловлено распространением новых штаммов вируса из Великобритании и Южной Африки. Они смогли проникнуть в страну, несмотря на все карантинные ограничения для въезжающих, включая тесты на COVID-19 до прибытия и тщательную медицинскую проверку уже на территории государства.

Британский штамм циркулирует в катарском обществе еще с марта, а южноафриканский попал в страну в начале апреля. Оба они распространяются гораздо быстрее исходного штамма COVID-19 и вызывают более тяжелые осложнения.

The South African strain had a significant impact on the rise in Coronavirus infections in #Qatar during the past 10 days: Dr Al Khal — The Peninsula Qatar (@PeninsulaQatar) April 7, 2021

Председатель Национальной стратегической группы по COVID-19, глава отдела инфекционных заболеваний Hamad Medical Corporation доктор Абдул Латиф аль-Хал считает, что именно новые мутации вируса стали причиной ухудшения эпидемиологической обстановки в стране.

«Ключевым принципом нашей стратегии COVID-19 остается обеспечение того, чтобы мы действовали проактивно. В начале года, когда стало очевидно, что число новых ежедневных случаев заболевания неуклонно растет, мы быстро приняли меры и ввели новые ограничения к началу февраля. Как только в стране был обнаружен британский вариант вируса, мы быстро перешли к эскалации ограничений. Последнее развитие этой пандемии — распространение южноафриканского варианта в начале апреля — означало, что мы снова быстро перешли к дальнейшему усилению ограничений», — рассказал катарский доктор.

Dr. Abdul Latif Al Khal:

Despite the strict quarantine policy, new strains have arrived in Qatar causing more severe symptoms than the original strain. pic.twitter.com/STQMp7UvEc — Gulf-Times (@GulfTimes_QATAR) April 7, 2021

Абдул Латиф аль-Хал отметил, что правительство Катара осознает экономические последствия новых ограничительных мер, однако идет на их ужесточение ради здоровья населения. При этом Национальная стратегическая группа постоянно занимается мониторингом ситуации, чтобы выяснить, какое влияние принятые руководством меры оказывают на ситуацию в стране.

«Хотя пока еще слишком рано делать твердые прогнозы, данные показывают, что уровень госпитализации выровнялся и даже несколько снизился за последние дни. Это очень обнадеживает и является первым признаком того, что сочетание ограничений и внедрения вакцинации помогает замедлить распространение вируса», — отметил эксперт.

Если первая разновидность COVID-19 была опасна преимущественно для взрослых, новые штаммы помещают в группу риска в том числе и детей, что еще более осложняет обстановку.

При этом школы в Катаре продолжают работать, правда, в режиме смешанного обучения: число учащихся сокращено, а в перерывах между дисциплинами дети из разных классов не контактируют друг с другом. Все обязаны соблюдать масочный режим и проходить проверку температуры на входе в учебное заведение. Кроме того, часть уроков проводится в онлайн-формате.

Учителей начали вакцинировать одними из первых, как людей из группы риска.

???? Rapid Covid-19 testing kits will be introduced across schools in #Qatar for weekly examination of teachers, authorities said. This comes just weeks after strict restrictions were announced for all school staff. Read more ???? https://t.co/iQwu09niDz @HMC_Qatar — Doha News (@dohanews) March 28, 2021

Стратегия Катара

Абдул Латиф аль-Хал рассказал, что план Дохи по борьбе с коронавирусом имеет три ключевых направления:

расширение потенциала медицинского сектора;

активный контроль общественного здравоохранения;

защита наиболее уязвимых слоев населения.

В этом случае катарские власти использовали типовой подход, практикуемый в большинстве стран мира. Так, было увеличено общее число больничных коек (до 3500), создано несколько тысяч изолированных боксов для больных COVID-19.

The State of #Qatar has inoculated one in three adults with at least one COVID-19 vaccine dose. To learn more about the National Vaccination Programme, visit the GCO website. #YourSafetyIsMySafety

https://t.co/TVIujC8JoY pic.twitter.com/TJVS4AeUVj — مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) April 19, 2021

Власти приняли активные меры контроля за состоянием граждан, позволяющие быстро выявлять случаи заражения и принимать необходимые меры. Своевременная медицинская помощь на ранней стадии заболевания позволяет начать лечение до ухудшения симптомов.

Кроме того, катарское руководство организовало целевые информационно-просветительские программы для граждан, чтобы рассказать им о мерах, которые необходимо предпринять, чтобы обезопасить себя во время пандемии.

Don't miss out! We are launching a follow-up #COVID19 webinar series this coming Wednesday titled COVID-19 – Riding the Waves. Join our expert Dr. Kristen Marks for a discussion on Vaccines to Prevent COVID-19: Progress and Utilization.

Register: https://t.co/XmS0NuxWhj pic.twitter.com/GwQ97inIzj — CPD Weill Cornell Medicine-Qatar (@cpd_wcmq) April 19, 2021

Первую волну коронавируса Катар сумел преодолеть за счет ответственности населения, не сопротивляющегося ограничениям и выполнявшего все введенные эпидемиологические нормы. С появлением вакцины граждане также не стали отрицать ее необходимости. Относительно небольшой охват населения обусловлен скорее возможностями медицинского сектора государства, нежели сопротивлением со стороны простых граждан.

National COVID-19 Vaccination Program Reaches Significant Milestone As More Than 507,000 People Are Fully Vaccinated​​https://t.co/y9efUI3cTg pic.twitter.com/oQQxzjFCm1 — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) April 25, 2021

Выигрышным в случае Катара является то обстоятельство, что богатая на углеводороды страна с высоким уровнем ВВП на душу населения имеет небольшие размеры. Эта особенность позволяет лучше контролировать общество, ограничивая распространение коронавируса.

За пределами статистики

Пока неясно, учитывает ли официальная статистика уровень заболеваемости среди трудовых мигрантов. В настоящее время Катар активно готовится к футбольному ЧМ-2022, так что в стране находится большое количество иностранных рабочих. Доху ранее неоднократно критиковали за неблагоприятную гуманитарную обстановку в местах проживания трудящихся на строительстве спортивных объектов. Вряд ли стоит ожидать, что там, где они содержатся, проводятся необходимые по эпидемиологическим нормам процедуры.

В феврале 2021 года британское издание The Guardian опубликовало материал об ущемлении прав мигрантов на стройках стадионов и других объектов к Чемпионату мира в 2022 году. В данном тексте была информация о гибели более 6500 выходцев из Индии, Шри-Ланки и Пакистана за последние 10 лет. При этом в исследовании нет данных о рабочих из Филиппин, Кении и других стран, задействованных на стройплощадках Катара. Средняя смертность среди приезжих рабочих сейчас составляет порядка 12 человек в неделю.

Revealed: 6,500 migrant workers have died in Qatar since World Cup awarded | Qatar | The Guardian - did I miss ⁦@GNev2⁩ outrage on sky about this ? https://t.co/uaZVKcvAyH — Mark Malone (@sheffieldcelt) April 19, 2021

По официальным данным, в Катаре живет 2 млн человек, однако в стране находятся еще столько же трудовых мигрантов. Информация о том, как коронавирус распространяется среди них, лежит за пределами государственной статистики. В перспективе невнимание Дохи к этому обстоятельству может затянуть связанные с распространением COVID-19 проблемы и даже поставить под угрозу возможность проведения долгожданного мундиаля.