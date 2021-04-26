Российским работодателям рекомендовали не продлевать отпуска с 4 по 7 мая

Москва, 26 апреля. Минтруд РФ дал рекомендации работодателям в вопросах планирования отпусков сотрудников после продолжительных майских выходных.

Сотрудники ведомства рекомендовали не продлевать отпуск трудящимся, которые отдыхали в период с 4 по 7 мая. Информация об этом размещена на официальном сайте Минтруда Российской Федерации.

«Если работник находится в отпуске, отпуск на период установленных указом нерабочих дней не продлевается», — сказано в заявлении.

В ведомстве объяснили рекомендацию следующим образом: так как во время нерабочих дней сотрудникам сохраняется заработная плата, норма рабочего времени не уменьшается.

Оплата труда в период с 4 по 7 мая текущего года будет производиться в обычном, а не повышенном размере. Информацией об этом поделились в Министерстве труда и социального развития РФ.