Вдова Караченцова высказалась о скандальных откровениях Елены Прокловой

Москва, 26 апреля. Вдова Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина назвала «неприличными» откровения звезды театра и кино Елены Прокловой о домогательствах в эфире телепрограммы.

Проклова в выпуске шоу «Секрет на миллион» рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, что дважды подвергалась сексуальному насилию в раннем возрасте. По словам звезды, когда ей было всего 15 лет ее домогался известный артист. Его имя она называть не стала, однако из-за некоторых подробностей зрители решили, что речь идет о легендарном Олеге Табакове.

В Сети разгорелись бурные дискуссии. Одни встали на защиту Прокловой после ее откровенного признания и оставили больше количество слов в поддержку артистки в соцсетях. Однако нашлись и те, кто выступил с критикой. Так, звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская считает, что Прокловой нужно было идти к психологу или психиатру, а не на федеральный канал. С ней солидарна и Людмила Поргина, которая назвала «неприличным» делать подобные заявления на многомиллионную аудиторию.

«Если к Елене действительно приставали, она бы могла рассказать об этом директору картины или руководству «Мосфильма», позвать своего папу, поставить этого актера на место. <...> А подобные тенденции — обсуждать личную жизнь — пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично», — отметила вдова Караченцова в интервью Teleprogramma.pro.

Вдова именитого режиссера и актера Олега Табакова Марина Зудина отреагировала на интервью Прокловой, которая кинула тень на репутацию звезды обвинениями в харассменте. Она назвала актрису «неадекватной женщиной» отметив, что ее действия напоминают пиар-ход.