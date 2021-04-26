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Адвокат Гуревич предсказала реакцию «оппозиции» на инцидент с актером Александром Палем

  /   Обновлено: 26 апреля 2021 17:27
Общество
Адвокат Гуревич предсказала реакцию «оппозиции» на инцидент с актером Александром Палем
instagram.com  /  @stalina_gurevich

Санкт-Петербург, 26 апреля. Актер Александр Паль оказался в эпицентре скандальной истории, экс-хоккеист Кевин Антипов обвинил его в избиении. Адвокат Сталина Гуревич прокомментировала инцидент со звездой.

В эфире Медиагруппы «Патриот» юрист Сталина Гуревич высказалась о возможных последствиях скандала, в котором, предположительно, замешан актер Александр Паль и двое его друзей. Если известный своими либеральными взглядами артист окажется виновным в избиении хоккеиста Кевина Антипова, представители так называемой оппозиции «поднимут вой» на тему того, что Паля якобы пытаются засудить за его политические убеждения.

В разговоре с журналистами ФАН адвокат констатировала, что живущим эмоциями людям бывает сложно анализировать ситуацию. Тем не менее некоторые творческие деятели утверждают, что государство не дает им реализовываться. Касаясь непосредственно Паля, Гуревич не исключила наличие у артиста звездной болезни.

«Что касается ситуации с Палем, здесь играет роль тотальная либерализация этой сферы деятельности, играет и звездная болезнь. В большей степени. Этого Паля не вспомнят и через два года. Его запомнили в роли лысого персонажа в одном кино», — подчеркнула адвокат.

Сталина Гуревич принимала участие в онлайн-эфире на тему «Лица оппозиции — пьяницы, наркоманы, хулиганы». Поводом стал инцидент с Александром Палем, который известен своей поддержкой псевдоактивистов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее прокомментировал обвинения хоккеиста Антипова в адрес Паля. Пострадавший утверждал, что актер в момент нападения мог быть под воздействием спиртного или запрещенных веществ. Парламентарий подчеркнул, что Паль выражал поддержку блогеру Алексею Навальному, осужденному за мошенничество. Милонов считает, что человек с нормальным поведением не стал бы поддерживать преступника, сообщал ФАН.

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