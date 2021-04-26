Россия выполнила планы производства двух вакцин от коронавируса в первом квартале

Москва, 26 апреля. Предприятия выполнили планы производства двух отечественных вакцин от COVID-19 в первом квартале года, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

В первом полугодии в гражданский оборот в РФ должно поступить более 50 млн комплектов вакцин от коронавируса. Важно, чтобы предприятия продолжали работу по масштабированию производства препарата, добавил Дмитрий Медведев.

В РФ зарегистрировано несколько вакцин от коронавируса. «Спутник V» — самая распространенная среди них. В ближайшее время Кипр начнет принимать граждан, привитых этим препаратом. Вакцинированным не придется соблюдать карантин после прилета.