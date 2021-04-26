Сатановский высмеял Швецию, истерящую из-за учений российской армии

Москва, 26 апреля. Истерящая из-за учений ВС РФ Швеция должна вспомнить, когда она вообще в последний раз воевала с Россией, заявил политолог Евгений Сатановский.

Российское руководство старается держать армию государства в хорошем состоянии на фоне эскалации глобальной ситуации и постоянных учений Североатлантического альянса вблизи рубежей страны, отметил эксперт в своем Telegram-канале. По его словам, все внимание международного сообщества, в том числе и Швеции, в последнее время было приковано к военным маневрам, проведенным Россией.

Шведы углядели в учениях ВС РФ якобы некую «страшную хитрость», при помощи которой Москва оставила вооружение и технику на прежних позициях, а при необходимости может оперативно вернуть личный состав, уточнил Сатановский. Политолог высмеял паникеров из Швеции, вспомнив о Полтавской битве.

«Они в последний раз когда воевали? Кстати, именно с Россией. И чем тогда у них все кончилось? Сначала, под Полтавой, в результате украинского похода, перестали быть великой военной державой, потом Финляндию потеряли», — написал Сатановский.

Военная техника не является дровами, поэтому ее нельзя так просто оставить, объяснил эксперт. Он напомнил о необходимости в постоянном обслуживании, которое требуется вооружению. Однако Сатановский заявил о частичной правоте шведов, подчеркнув, что репетиции нигде не бывают лишними, и в армии, в том числе.

Ранее представители Северного флота России сообщили о том, что два больших десантных корабля остались в акватории Черного моря после того, как масштабные учения вблизи Крыма были завершены.

Кроме того, стало известно о возвращении в места базирования российского военного контингента, который был задействован в маневрах на территории Арктического региона, передает сайт 360tv.ru.