Резкий рост ключевой ставки ЦБ нацелен на инфраструктурную мобилизацию России

По итогам заседания 23 апреля совет директоров Банк России повысил свою ключевую ставку до 5% годовых. Месяц назад, 19 марта, эта ставка была поднята с 4,25% до 4,5%. Ранее она последовательно снижалась: с 7,75% в июне 2019 года до 4,25%.

То есть нынешнее повышение ставки ЦБ отыграло меньше половины ее предшествующего понижения. Но почему она вообще стала расти?

Официально причиной нынешних весенних повышений назван опережающий рост цен потребительского рынка (по данным Росстата, 2,1% в марте 2021 года к декабрю 2020 года, или на 5,79% в годовом измерении). Который, в свою очередь, связывается с ощутимым объемом «антиковидной» рублевой эмиссии в 2020 году.

Так, согласно данным того же ЦБ, объем наличных денег в российской экономике увеличился на 2,865 трлн рублей, или на 29,7%, агрегата М2 — на 6,991 трлн рублей, или на 13,5%, депозитов населения — на 1,766 трлн рублей, или на 7%, депозитов организаций (за исключением кредитных организаций) — на 2,359 трлн рублей, или на 14,1%. В то же время номинальный объем ВВП снизился (вторая оценка) до 106,976 трлн рублей против 109,241 трлн рублей 2019 года, или на 2,08%. В постоянных ценах 2016 года — до 88,5 против 91,45 трлн рублей, или на 3,23%.

При этом реальные доходы населения упали на 3,5%, а его суммарная задолженность, напротив, выросла на 13,5% — превысив отметку в 20 трлн рублей. Среднегодовой обменный курс рубля к доллару в 2020 году составил 72,126 против 64,662 годом ранее (падение на 11,54%), а сегодня он составляет 74,77 рубля за доллар.

Проще говоря, денег у населения в целом больше не стало, то есть налицо не инфляция спроса, а инфляция предложения (издержек). В этих условиях повышение ключевой ставки и связанных с ней ставок по кредитам теоретически, да и практически должно привести к сокращению совокупного платежеспособного спроса населения и, соответственно, к замедлению темпов производства и экономического роста. Но не к снижению темпов собственно инфляции.

Федеральное агентство новостей /

На первый взгляд, Банк России своим решением вроде бы запускает в России стагфляцию — пусть в меньших масштабах, но по образцу «святых 1990-х». Но делается это на фоне только что провозглашенных президентом России масштабных инфраструктурных и социальных проектов, стоимость которых на ближайшие 15 лет примерно оценивается в 1 трлн долл., или около 70 млрд долл. (около 5 трлн рублей) ежегодно.

Напомним, что сейчас в Фонде национального благосостояния накоплено 182,32 млрд долл., неиспользованные остатки на счетах федерального бюджета, по данным Минфина, — 2,332 трлн рублей. Ряд экономистов утверждают, что таких остатков почти в 10 раз больше и что именно эти деньги «крутятся» соответствующими министерствами и ведомствами через аффилированные коммерческие банки в качестве кредитов населению.

Но в любом случае на ближайшие два-три года финансовое обеспечение президентских проектов есть. И они должны пойти в экономику по льготным ставкам, «в обход» Банка России. В этих условиях повышение ключевой ставки ЦБ ограничивает «обычную» коммерческую активность и будет способствовать инфраструктурной мобилизации российского общества в целом и российской экономики, в частности.

Вообще, роль нынешнего ЦБ и его руководства в лице Эльвиры Набиуллиной выглядит чем-то похожей на роль одновременно Анатолия Сердюкова и Сергея Шойгу в Минобороны РФ. Санация банковской системы с массовым отзывом лицензий, рост золотого и золотовалютного запаса России, дедолларизация национальной финансовой системы — и все это под флагом жесточайшей вроде бы либерал-монетаристской кредитно-денежной политики, к которой у мировых финансовых институтов нет вопросов?! Похоже, Эльвиру Сахипзадовну в главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны «забросили» в уже далеком 2013 году не столько «к нам», сколько «от нас».

Prt Scr youtube.com / Россия 24

Кстати, и брошки председателя Совета директоров Банка России давно уже стали притчей во языцех. Многие комментаторы видят в этих аксессуарах некие скрытые и глубинные смыслы: мол, «голубая волна» символизирует поздравление демократов с победой на президентских выборах 2020 года в США, а «домик» — то ли снижение процентов по ипотечным кредитам, то ли нахождение России «в домике» от бушующего вокруг кризиса. И так далее.

Скажем, 19 марта на пресс-конференции Эльвира Набиуллина выступала с брошкой в виде ястреба, в чем усмотрели намек на дальнейшее агрессивное повышение ключевой ставки — и эта аллюзия, как можно видеть, полностью себя оправдала. А 23 апреля глава ЦБ выбрала золотую брошку в виде «золотой спирали», пронзенной неким центральным жезлом.

Нет ли здесь, в этой «дважды золотой» (по материалу и по графическому выражению ряда числе Фибоначчи) намека на то, что мировую экономику ждет резкий рост цены драгоценного металла, который будет жестко остановлен и зафиксирован далеко от возможного максимума?