Минтруд РФ разъяснил порядок оплаты работы россиян с 4 по 7 мая

Москва, 26 апреля. Оплата труда за период с 4 по 7 мая 2021 года будет производиться в обычном, а не повышенном размере, заявили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

Оплата в особом размере может быть произведена только в том случае, если такое решение принял работодатель, следует из рекомендаций, опубликованных на сайте Минтруда.

«Оплата труда работникам, обеспечивающим с 4 по 7 мая 2021 года функционирование указанных в пункте 1 настоящих рекомендаций органов и организаций, производится в период нерабочих дней в обычном, а не повышенном размере. При этом повышенная оплата работающим может быть установлена работодателем самостоятельно», — говорится на портале.

Отмечается, что оплата за работу в период с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая будет производиться по правилам, регламентированным в ст. 153 Трудового кодекса РФ.

В этом году в мае россиян ждет десять дней непрерывного отдыха, соответствующее решение 23 апреля принял президент РФ Владимир Путин.