Москва, 26 апреля. Украина ищет, кто бы вместо нее решил вопрос с Донбассом, а заодно и поговорил с Россией. На Украине уже был некий спецпредставитель от США, который, кроме подбрасывания дров в костер конфликта на Донбассе, ничем другим не отличился. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя предложение Владимира Зеленского переписать Минские соглашения и расширить переговоры в «нормандском формате» за счет привлечения США.

По словам политика, киевские власти постоянно пытаются размыть переговорный «нормандский формат» и избежать выполнения Минских соглашений, а лучше вообще их отменить.

«Для этого Киевом выдумываются предлоги и устраиваются разного рода провокации, — подчеркнул парламентарий. — Господин Зеленский в демонстративной форме зовет президента России в Донбасс вместо того, чтобы вести прямые переговоры с республиками. Как подчеркнул президент России Владимир Владимирович Путин, если власти Украины желают обсудить двусторонние отношения, встреча может состояться на территории нашей страны, а для обсуждения положения дел в Донбассе существуют другие форматы переговоров».

Сергей Железняк обратил внимание на то, что глава Украины напрямую требует переписать Минские соглашения, не устраивающие нынешние киевские власти, и подключить к переговорам США.

«Цели, которые преследуют в Киеве, абсолютно прозрачны — окончательно уничтожить перспективы для переговоров с Донбассом, ликвидировать договоренности о политическом урегулировании ситуации в регионе и максимально долго сохранять напряженность на границе с Россией, — раскрыл карты Украины депутат. — Смена «нормандского формата» однозначно навредит реализации прописанных в Минске договоренностей, и Киев с энтузиазмом продолжит грозить Донбассу из-за спины Вашингтона».

Ранее Сергей Железняк указал на важность предложенных Владимиром Путиным мер по сохранению климата.