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Украина рискует остаться без железной дороги из-за дефицита дизеля

Экономика
Украина рискует остаться без железной дороги из-за дефицита дизеля
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 26 апреля. Движение составов по украинской железной дороге может остановиться, предупредила компания «Укрзализныця». Причиной является образовавшейся в стране дефицит дизельного топлива.

Потребление всех видов моторного топлива на Украине до 2020 года составляло около 11,4 млн тонн. На дизель приходилось не менее 5 млн от общего объема. Украина удовлетворяла половину своих потребностей в горючем за счет поставок из России, и еще треть — из Белоруссии.

Однако импорт нефтепродуктов из России в середине прошлого года был ограничен, а поставки некоторых видов топлива и вовсе оказались запрещены. В результате топливная отрасль фактически перешла на ручное управление, особенно это касается выдачи разрешений на импорт.

Стоимость бензина в результате такой политики пошла вверх. По итогам первого квартала 2021 года она увеличилась на 5%. Украинские потребители начали ускоренно переходить с бензина на дизельное топливо, которое оказалось дешевле, после чего спрос на этот вид горючего вырос до 7 млн тонн.

«Укрзализныця» в настоящее время имеет два активных контракта на поставку 10 тысяч тонн дизельного топлива. Однако исполнитель прекратил поставки по ним, сославшись на «внеплановый рост цен на рынке». Оказалось, что имеющихся запасов железнодорожникам хватит лишь на несколько дней.

Проблем компании добавляет еще и то, что она оказалась на грани банкротства. По мнению бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, к банкротству «Укрзализныци» могли приложить руку заинтересованные в гибели предприятия стороны.

украина железная дорога топливо укрзализныця дизельное топливо
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