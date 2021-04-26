Эфир: Подготовка к Пасхе и значение Страстной недели

В понедельник, 26 апреля, в 16:30 ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели пресс-конференцию на тему «Страстная неделя — важнейший период в жизни верующих. Как подготовиться к Пасхе».

В этом году православные христиане отмечают главный церковный праздник — Светлую Пасху Христову — 2 мая. До этого дня продолжается Великий пост. Последние семь дней перед Пасхой — самые строгие. В Страстную неделю верующие вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.

К чему приурочена Страстная неделя, почему это важный период для верующих и что можно и нельзя делать перед Пасхой? Каждый день Страстной недели имеет особое значение, церковные службы посвящены событиям земной жизни Христа. Какой день Страстной недели самый важный?

Почему и в наше время верующие соблюдают строгий пост, не является ли это пережитком и правильно ли понимают его значение? На эти и другие вопросы ответили специалисты, священнослужители и представители духовенства: священник РПЦ Георгий Христич; священник РПЦ, протоиерей Александр Пелин; финалистка «Битвы экстрасенсов» Татьяна Ларина.