Елена Панина: Германии уже никак не обойтись без российского «Спутника V»

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елены Паниной.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти своей страны признать сделанные за рубежом прививки от коронавируса даже в том случае, если используемые для них вакцины, в том числе «Спутник V», пока не допущены в ЕС. Его заявление прозвучало в противовес утверждению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что государства-члены объединения станут принимать туристов, которые вакцинированы от COVID-19 препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Российская же вакцина пока что находится в процессе изучения данным континентальным регулятором.

Однако у этой истории есть более широкий контекст, что напрямую затрагивает как раз Германию. Немецкое правительство с трудом справляется с противодействием пандемии коронавируса. Берлин, федеральные земли и муниципальные власти спорят по поводу карантинных мер и вакцинации. Эта полемика раздражает обычных граждан, которые сильно устали и недовольны как излишней суровостью некоторых решений, так и невозможностью их спрогнозировать. Сидеть дома уже никому из них не хочется…

Федеральное агентство новостей /

26 апреля в Берлине на правительственной конференции обсуждаются подходы к вакцинированию. Предлагаются два варианта: отдать приоритет всеобщему вакцинированию населения и только после этого снимать карантин, или прямо сейчас восстановить сделавших себе прививки во всех правах. Однако в любом случае это требует большего поступления в страну вакцин, чем происходит на данный момент. Значит, Германии уже никак не обойтись без российского препарата.

Ранее Кречмер говорил о планах Берлина «купить трижды по 10 миллионов доз «Спутника V», что дало бы его Саксонии дополнительно 500 тысяч доз вакцины. Член Христианско-демократического союза Германии прекрасно понимает, что ускоренная вакцинация снимет социальную напряженность, а это, в условиях предстоящих осенью текущего года выборов в Бундестаг, в интересах правящей коалиции во главе с ХДС/ХСС, чьи рейтинги серьезно провисли.

Здравомыслящие немецкие политики настаивают на закупках российской вакцины, одобрение которой EMA затягивает по искусственным причинам, не имеющим ничего общего с медицинскими нормативами. Несмотря на то, что Евросоюз переживает третью волну коронавируса, более жесткую и смертельную, чем предыдущие, брюссельские бюрократы продолжают политиканские игры вокруг «Спутника V». В интересах Берлина — подстегнуть EMA, чтобы немцы смогли своевременно получить российскую вакцину и не оказались пораженными в правах по сравнению с привитыми уже одобренными в ЕС аналогами.