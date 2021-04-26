Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
26 апреля 18:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:06
Общество
Генерал-полковник Шилов поддержал возвращение памятника Дзержинскому на Лубянку
18:05
Политика
Захарова заявила о вмешательстве Евросоюза и США во внутренние дела Молдавии
18:05
Общество
Россия подала 16 международных заявок на препараты от коронавируса
18:03
Общество
Россиянам рассказали, что делать при совпадении отпуска с нерабочими майскими днями
18:03
Общество
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
18:00
Экономика
Новый хетчбэк Toyota GR Corolla получит более мощный двигатель
18:00
Происшествия
Урок физкультуры закончился для петербургского школьника переломом
17:59
Армия
Полковник Кнутов назвал бомбардировщик Ту-160М2 «козырем в рукаве» России
17:59
Происшествия
Севший в Пулкове самолет мог столкнуться с птицей в Сочи
17:57
Общество
Россиянам объяснили, какие изменения в закон вступят в силу в мае
17:55
Общество
Комаровский дал рекомендации по предотвращению осложнений при COVID-19
17:54
Общество
Более 62 тысяч юных жителей Марий Эл отдохнут в летних лагерях в 2021 году
17:51
Шоу-бизнес
Брэд Питт блеснул на красной дорожке «Оскара» на фоне слухов о тяжелой болезни
17:50
Весь мир
Манукян не исключил причастность Франции к гибели президента Чада Идриса Деби
17:50
Общество
Штабы Навального запустили процедуру самоликвидации
17:49
Общество
«Ералаш» Бориса Грачевского лишился более 70 млн рублей прибыли за 2020 год
17:47
Происшествия
Нелегальный таксист-мигрант пытался «решить вопрос» с ГИБДД за 12 тыс. рублей
17:47
Экономика
Почти 5 млрд рублей могут выделить на программу туристического кешбэка в РФ
17:46
Политика
Депутаты оценили действия России в ответ на высылку дипломатов из Праги
17:44
Шоу-бизнес
Ревва восхитился выступлениями Пьехи в костюме Неваляшки на шоу «Маска»
Все новости

Елена Панина: Германии уже никак не обойтись без российского «Спутника V»

Политика
Елена Панина: Германии уже никак не обойтись без российского «Спутника V»
Global Look Press  /  Luis Lima Jr

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елены Паниной.

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал власти своей страны признать сделанные за рубежом прививки от коронавируса даже в том случае, если используемые для них вакцины, в том числе «Спутник V», пока не допущены в ЕС. Его заявление прозвучало в противовес утверждению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что государства-члены объединения станут принимать туристов, которые вакцинированы от COVID-19 препаратами, прошедшими сертификацию Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Российская же вакцина пока что находится в процессе изучения данным континентальным регулятором.

Однако у этой истории есть более широкий контекст, что напрямую затрагивает как раз Германию. Немецкое правительство с трудом справляется с противодействием пандемии коронавируса. Берлин, федеральные земли и муниципальные власти спорят по поводу карантинных мер и вакцинации. Эта полемика раздражает обычных граждан, которые сильно устали и недовольны как излишней суровостью некоторых решений, так и невозможностью их спрогнозировать. Сидеть дома уже никому из них не хочется…

Елена Панина: Одобрение нашей вакцины в Европе затягивают по искусственным причинам
Федеральное агентство новостей  / 

26 апреля в Берлине на правительственной конференции обсуждаются подходы к вакцинированию. Предлагаются два варианта: отдать приоритет всеобщему вакцинированию населения и только после этого снимать карантин, или прямо сейчас восстановить сделавших себе прививки во всех правах. Однако в любом случае это требует большего поступления в страну вакцин, чем происходит на данный момент. Значит, Германии уже никак не обойтись без российского препарата.

Ранее Кречмер говорил о планах Берлина «купить трижды по 10 миллионов доз «Спутника V», что дало бы его Саксонии дополнительно 500 тысяч доз вакцины. Член Христианско-демократического союза Германии прекрасно понимает, что ускоренная вакцинация снимет социальную напряженность, а это, в условиях предстоящих осенью текущего года выборов в Бундестаг, в интересах правящей коалиции во главе с ХДС/ХСС, чьи рейтинги серьезно провисли.

Здравомыслящие немецкие политики настаивают на закупках российской вакцины, одобрение которой EMA затягивает по искусственным причинам, не имеющим ничего общего с медицинскими нормативами. Несмотря на то, что Евросоюз переживает третью волну коронавируса, более жесткую и смертельную, чем предыдущие, брюссельские бюрократы продолжают политиканские игры вокруг «Спутника V». В интересах Берлина — подстегнуть EMA, чтобы немцы смогли своевременно получить российскую вакцину и не оказались пораженными в правах по сравнению с привитыми уже одобренными в ЕС аналогами.

германия коронавирус елена панина спутник V михаэль кречмер
Комментировать
Самое популярное
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Украина 170620 24 апреля 2021
Шутки с перекрытием реки Днепр могут стать суровой реальностью для Украины
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Политика 169775 25 апреля 2021
Симоньян одним аргументом опровергла причастность россиян ко взрывам в Чехии
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Общество 63801 24 апреля 2021
Украинский блогер снял видео о «незаконном проникновении» на территорию санатория в Крыму
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Армия 43813 23 апреля 2021
Forbes: российский ЗРК С-400 поставил крест на судьбе турецкого авианосца
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Шоу-бизнес 34397 25 апреля 2021
Жена Щербакова подтвердила слова Прокловой о домогательствах со стороны актера
Все новости / Политика / Елена Панина: Германии уже никак не обойтись без российского «Спутника V»
Рейтинг@Mail.ru