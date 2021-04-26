Стакан сока с утра и другие четыре веганских привычки могут сделать жизнь лучше

Москва, 26 апреля. Врачи рекомендуют тем, кто хочет улучшить самочувствие и позаботиться о здоровье, пересмотреть взгляды на свой рацион. Некоторые привычки можно перенять у веганов.

Например, многие веганы начинают утро со стакана свежевыжатого сока или смузи. Тем, кто не придерживается такого типа питания, все равно следует позаимствовать эту привычку. Употребление свежевыжатых соков и смузи помогает организму быстрее запуститься после ночного отдыха.

К тому же по возможности следует употреблять больше клетчатки и заменить мясные бульоны на овощные. В бульонах из мяса при варке выделяются токсины. Из-за этого поджелудочная железа сталкивается с дополнительной нагрузкой, отмечает портал «Свойкировский.рф».

Веганы чаще всего покупают продукты на рынках, а не в гипермаркетах. Это полезная привычка, которую стоит перенять и тем, кто придерживается какого-либо другого типа питания. Любой стандартный набор продуктов можно превратить в новое блюдо. На кухне стоит чаще экспериментировать.

Чтобы снизить риск тромбоза, следует включить в меню больше овощей и фруктов, заявил кардиолог Ярослав Ашихмин. Ожирение — это один из самых распространенных факторов тромбообразования. Чтобы не допустить этого, нужно правильно и рационально питаться.