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Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой

Шоу-бизнес
Лена Миро высказалась о реакции вдовы Табакова на скандальное заявление Прокловой
instagram.com  /  @lenamyro

Москва, 26 апреля. Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина правильно поступает, пытаясь держаться в стороне от скандала, после откровений Елены Прокловой в эфире НТВ, считает блогер Лена Миро.

Откровения Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион» вызвали бурную реакцию в Сети. Она рассказала о пытавшемся развратить ее взрослом артисте, когда была еще несовершеннолетней. Звезда не стала называть его имени, но из-за некоторых деталей рассказа зрители решили, что речь идет о покойном супруге Марины Зудиной, легендарном актере и режиссере Олеге Табакове.

Сама Зудина, которой стали присылать в соцсетях большое количество вопросов, осторожно отвечала на заявления Прокловой. Однако позже удалила все свои комментарии.

«Давайте сегодня в светлый день не обсуждать слова женщины, которая явно не адекватна», — написала вдова Табакова.

Блогер Лена Миро считает, что Зудина поступает правильно, пытаясь остаться в стороне от скандальной истории. По ее словам, вдова не может отвечать за поступки своего покойного супруга, тем более при такой «зыбкой доказательной базе» как у Прокловой.

«Зудина теперь очень умно всем говорит, что ничего не знает. Проклова – какая Проклова? Знать – не знаю <...> Во времена, о которых рассказывает Проклова, Зудиной было три года. Она не умела читать, считать, петь и танцевать. И конечно же, не может отвечать за события, в которых не принимала и не могла принимать участие», — написала Миро в своем блоге в «Живом Журнале».

Блогер отметила, что не собирается никому выносить обвинения. Однако, если Елена Проклова действительно хотела кого-то наказать, то нужно было и призывать к ответственности этого человека, а не взваливать вину на других по прошествию лет.

Ранее звезда фильма «Про Красную Шапочку» Яна Поплавская отреагировала на рассказ актрисы Елены Прокловой о пережитых в детстве сексуальных домогательствах.

табаков миро проклова зудина
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