Попугай известной владимирской журналистки приучился к спа-процедурам

Владимир, 26 апреля. Телеведущая из Владимира Анна Соловьева приучила своего попугая кореллу к регулярным спа-процедурам.

В семье главного редактора прямых эфиров и спецпроектов владимирского телеканала «Вариант» Анны Соловьевой живут два попугая. Один из них — волнистая Мила, другой — корелла по кличке Гоша. Телеведущая отмечает, что содержать сразу двух попугаев — не так уж и сложно. Самое главное, что должно быть у пернатых в избытке — это чистая вода, добавила Соловьева.

«Корма им нужно немного, покупные витаминки, травка и специальные камешки стоят дешево», — цитируют ее «Владимирские ведомости».

По словам журналистки, Мила, в отличие от Гоши, очень любит купаться. А экзотический попугай является настоящим фанатом массажа. Дело в том, что телеведущая постоянно гладит питомца по щечкам. Постепенно корелла привык к этой спа-процедуре и требует ее на постоянной основе. Для этого попугай прыгает на плечо хозяйки и склоняет к ней свой хохолок.

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