Вашингтон, 26 апреля. Американская армия приступила к развертыванию своей первой за последние десятилетия системы ПВО малой дальности на фоне военного прогресса России, пишет издание The Drive.

В мире растет опасность воздушных атак как со стороны обычной авиации, так и нового вида оружия — беспилотных летательных аппаратов, пишет военный обозреватель порта The Drive Джозеф Тревитик, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Недавно Соединенные Штаты впервые развернули в Европе комплексы противовоздушной обороны ближнего действия M-SHORAD, что, по мнению автора статьи, произошло неслучайно.

Известно, что системы ПВО поступили на вооружение подразделения ВС США, расположенного в Германии и, судя по некоторым заявлениям американских чиновников, это вклад Вашингтона в создание щита НАТО.

По словам военного обозревателя, Россия стала одним из главных мотивирующих факторов, который побудил США в очередной раз взяться за укрепление системы ПВО в Европе. Перспектива новой серьезной конфронтации с Москвой пробудила внимание Пентагона к расширению возможностей противовоздушной обороны. Это особенно актуально с учетом того, что российские военные добились значительных успехов в разработке оружия, которое может представлять угрозу силам США и НАТО.

Ранее американское издание 19FortyFive писало о том, что Россия активно занимается модернизацией своих ядерных сил.

При этом мощь российского оружия продолжает пугать западные страны, передает сайт 360tv.ru.