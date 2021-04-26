Трейдер оценил влияние ограничения экспорта бензина на российский рынок

Москва, 26 апреля. Ограничение экспорта бензина из России может быть использовано для стабилизации ситуации на внутреннем рынке, заявил управляющий партнер «Петролеум трейдинг» Максим Дьяченко.

Как стало известно ранее, Правительство РФ готовит проекты нормативных документов, которые позволят ввести временный запрет на поставки отдельных видов нефтепродуктов за границу. Предполагается, что эти меры должны помочь в стабилизации цен на российском рынке топлива.

«Я думаю, что мера по ограничению экспорта бензина может быть использована как крайняя, на случай какой-то неопределенности», — приводит комментарий Дьяченко ТАСС.

По мнению специалиста, с учетом длинных выходных в начале мая и ограничения полетов в Турцию, спрос на автомобильное топливо в России вырастет. Из-за нерабочих дней с 1 по 10 мая нефтяники не смогут продать часть объемов на бирже, сообщил эксперт. Он уточнил, что до 60% от общих запасов НПЗ может оказаться в «подвешенном состоянии».

Заместитель управляющего петербургским филиалом РГС Банка Даниил Макаршин ранее оценил сдерживающую роль демпферного механизма на подорожание бензина. По словам специалиста, розничная стоимость бензин без акциза была бы заметно выше в России.