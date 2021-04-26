Два землетрясения произошли в Дагестане за сутки

Махачкала, 26 апреля. Сразу два землетрясения зафиксировано различными службами на территории Дагестана минувшей ночью. Информации о жертвах и разрушениях в результате сейсмособытий не поступало.

Как сообщили ФАН в региональном управлении МЧС, около часа ночи землетрясение произошло в Кумторкалинском районе. Его эпицентр находился на глубине восьми километров, а магнитуда составила 3,3.

«Поступила информация о том, что в 01:02 в Кумторкалинском районе Республики Дагестан зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 3.3, класса 9.9 на глубине восьми километров. Толчки на поверхности не ощущались. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала», — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Кроме того, по данным Единой геофизической службы РАН, в ночь на 26 апреля произошло землетрясение в Кизилюртовском районе. Эпицентр сейсмомобытия находился между селами Кульзеб и Стальское под землей на глубине двух километров. Магнитуда толчков достигала четырех.

Ранее ФАН писал о последствиях хаотичной застройки в крупных городах Дагестана. В республике насчитывается более 450 многоквартирных домов, построенных с нарушениями законодательства и различных норм, в том числе сейсмической безопасности.