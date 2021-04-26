Голикова заявила, что отказ от работы с 4 по 7 мая не повод для удержания зарплаты

Москва, 26 апреля. Отказ сотрудника организации работать в период с 4 по 7 мая не является основанием для невыплаты заработной платы, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Российские предприятия будут самостоятельно принимать решения о работе в период с 4 по 7 мая. По словам Голиковой, зарплаты, срок выплат которых выпадает на указанный период, должны быть выданы людям заранее. Также вице-премьер подчеркнула что отказ работать в установленные даты не может быть основанием удерживать заработную плату.

«Указанные решения должны оформляться приказом или решением соответствующего органа, локальным нормативным актом организации для того, чтобы четко определить порядок работы», — объяснила вице-премьер.

Дети в России получат возможность отдыхать в летних лагерях за пределами своего региона в 2021 году, ранее заявила Голикова. Предыдущие ограничения были связаны с ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции в стране.