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Отчим установил видеокамеру в спальне школьницы и шантажировал ее

Происшествия
Отчим установил видеокамеру в спальне школьницы и шантажировал ее
pixabay.com  / 

Московская область, 26 апреля. Мужчина пытался склонить падчерицу к интимной близости, шантажируя ее видеоматериалами интимного характера. Как стало известно ФАН, мужчина установил скрытую видеокамеру в спальне девушки.

16-летняя ученица из поселка Лунево Солнечногорского района Московской области обратилась с заявлением в полицию. В нем она указала, что 51-летний сожитель матери заставлял ее лечь с ним в постель, угрожая распространить о ней порочащие сведения, добытые незаконным путем.

Следователи ГСУ СК России по Московской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера». Шантажиста сразу же после заявления задержали.

«Потерпевшая воспитывается в неполной семье, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — 48-летняя родительница 16-летней школьницы трудится оператором движения продуктов в одном из крупных сетевых супермаркетов. Ее сожитель официально нигде не работает».

Мужчина давно положил глаз на молодую девушку, только не знал, как к ней подступиться.

«В какой-то момент в голову подозреваемого пришла, как ему показалось, отличная идея. Он встроил в детскую игрушку падчерицы видеокамеру и наблюдал, как девушка общается с парнями. Ему также стали известны и другие интимные подробности жизни ученицы», — дополнил источник.

Со временем безработный подумал, что с помощью собранного материала можно попытаться добиться от девушки желаемого.

«В один из моментов, когда мама девушки находилась на работе, он подошел к падчерице и сообщил неприятную для нее новость, что у него есть записи из ее комнаты. Мужчина сказал, что если она с ним не переспит, то он выложит все в сеть. Однако школьница оказалась не робкого десятка. Она отказала отчиму и заявила в правоохранительные органы», — резюмировал источник.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.

подмосковье полиция школьница отчим
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