Вице-премьер РФ сообщил об отсутствии планов по вводу новых ограничений по COVID-19

Москва, 26 апреля. Правительство РФ не намерено вводить новые ограничения по коронавирусу на майские праздники.

Регионы России уже получили все соответствующие рекомендации о соблюдении уже действующих мер по коронавирусу. В связи с этим в стране не будут вводить новые ограничения на майские праздники, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Субъекты РФ снимают ограничительные меры исходя из распространения COVID-19 на территории региона. Чтобы организовать работу в преддверии майских праздников и выпустить рекомендации для органов власти и граждан, мы направили напоминание о необходимости придерживаться тех рекомендаций, которые уже ранее были сформулированы Роспотребнадзором», — отметила она.

По ее словам, сложившаяся ситуация не является новой. Все рекомендации, по мнению Голиковой, являются «традиционными» и их необходимо соблюдать.