Украинец получил десять лет колонии за попытку вывезти из России детали для С-300

Краснодар, 26 апреля. Суд приговорил гражданина Украины к десяти годам лишения свободы за попытку вывезти из России запчасти к зенитно-ракетному комплексу С-300. Его признали виновным в шпионаже.

Отбывать наказание украинец будет в колонии строгого режима.

По данным следствия, подсудимый получил задание от спецслужбы Украины и 163 тыс. долларов на его выполнение. Обвиняемый должен был приобрести в России запасные части, используемые в зенитно-ракетных комплексах С-300, и передать их украинскому предприятию военного назначения. Подозреваемый был задержан в апреле 2019 года. Следствие нашло исчерпывающие доказательства его причастности к преступной деятельности.

Похожий инцидент произошел в Крыму, сообщал ФАН. Россиянина задержали в Севастополе за шпионаж в пользу Украины.