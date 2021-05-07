Горы отходов и мусорные пожары: как Турция превратилась в главную свалку Европы

О теплых отношениях Анкары и Лондона мы слышим в последнее время все чаще и чаще. Однако и Европейский союз (ЕС) дорожит отношениями с Турцией, потому что в этой стране пребывают миллионы беженцев из Сирии, которых европейцы не хотели бы видеть у себя дома. Кроме того, партнерские отношения с Анкарой необходимы для важных торгово-экономических сделок, которые осуществляют несколько стран ЕС, а также из-за присутствия ряда европейских банков на турецком рынке.

Однако есть и другая причина, которая делает ближневосточную страну все более «нужной» для европейцев — Турция принимает огромное количество мусора из ЕС и Великобритании, больше, чем любая другая страна в мире.

Как Турция превратилась в помойку Европы и пытаются ли власти республики бороться с грудами мусора — разбиралась международная редакция ФАН.

Лидер по импорту европейского мусора

Согласно данным Статистической службы Европейского союза (Евростат), в 2020 году экспорт отходов из ЕС в страны, не входящие в это объединение, достиг 32,7 миллиона тонн, что на три четверти (+75%) больше, чем в 2004 году. В то же время импорт отходов из стран, не входящих в ЕС, сократился на 10% с 2004 года и составил 16 миллиона тонн в минувшем году.

Как сообщает апрельский отчет, Турция является крупнейшим пунктом назначения для отходов, экспортируемых из стран ЕС. В 2020 году страна приняла около 13,7 миллионов тонн — в три раза больше, чем в 2004 году. Вторым по величине импортером европейских отходов стала Индия, которая получила почти 2,9 миллиона тонн отходов из ЕС в 2020 году. Далее следуют Великобритания (1,8 миллиона тонн), Швейцария (1,6 миллиона тонн), Норвегия (1,5 миллиона тонн), Индонезия и Пакистан (1,4 миллиона тонн).

Федеральное агентство новостей /

Стоит отметить, что большая часть мусора, экспортируемого ЕС (53%) — это железная руда (лом). В общей сложности объем поставок отходов черных металлов в другие страны в прошлом году составил 17,4 миллиона тонн, причем Турция получила 11,8 миллиона из них. Турция также импортировала около 900 тысяч тонн бумажных отходов из ЕС, что составляет 15% от общего объема экспорта.

Еще несколько лет назад Китай был главной мусорной свалкой для Европы. Однако решение властей КНР о запрете импорта большинства отходов в конце 2017 года вызвало хаос в мировой торговле мусором — с 1992 года азиатское государство принимало 45% мирового пластиковых отходов. Страны-члены ЕС, а также многие другие государства в скором времени оказались вынуждены искать альтернативные пункты сбыта.

Что касается непосредственно пластиковых отходов, то и здесь Турция в лидерах. По данным неправительственной организации «Гринпис», Турция приняла наибольшее количество такого мусора из Европы в 2020 году. Согласно заявлению экологической организации, импорт пластиковых отходов увеличился на 13% по сравнению с предыдущим годом, и каждый день 241 грузовик с таким грузом прибывает в солнечную страну.

За последние 16 лет пластиковые отходы из Европы в Турцию выросли в 196 раз. Статистические данные Евростата и Национального статистического управления Британии информируют, что республика импортировала в общей сложности 659 960 тонн пластиковых отходов из стран ЕС и Великобритании в 2020 году.

Главными экспортерами пластика в средиземноморское государство являются Великобритания, Бельгия, Германия, Нидерланды и Словения.

Greenpeace: Türkiye, Avrupa'nın plastik çöplüğü olma yolunda hızla ilerliyorhttps://t.co/WYreRz9nj0 pic.twitter.com/xImpk7KWK8 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 4, 2021

Адана как город-свалка

Солнечный город Адана на юге Турции стал яркой демонстрацией растущего импорта европейского мусора в республику. Проблема отходов актуальна для всех больших городов Турции, однако Адана погрязла в свалках и превратилась в самую настоящую мусорную столицу.

В июне прошлого года журналисты BBC засняли тонны пластиковых отходов из Великобритании, выброшенных на обочинах дорог в провинции. Весь этот мусор был привезен с целью переработки, однако в действительности большая его часть оказалась нагромождена на окраинах крупного города. Для того чтобы избавиться от свалок, мусор периодически сжигают, однако это наносит непоправимый вред экологии, распространяя вредные вещества и токсичные газы.

Активисты «Гринписа» также посещали город в ноябре прошлого года и обнаружили огромное количество мусора, привезенного из европейских стран. Отходы выгружали на пустыри или сжигали на природе. В апреле команда экологической организации снова вернулась в Адану и отметила, что ситуация не изменилась.

Görüntüler dünden! Adana Küçükçıldırım köyü. Çöplerde İngiliz Sainsbury's marketlerinin etiketleri var. Avrupa'dan ithal edilen çöp Adana'da yol kenarlarına dökülüyor! Yılda 3 kez verim alınan bu güzel ve bereketli toprakları çöplük yapmaya kim layık gördüyse yazıklar olsun! pic.twitter.com/E2sjzPLvks — Adanacity (@bizadanaliyik) May 2, 2021

Все дело в том, что некоторые турецкие предприятия, принимающие мусор из Европы, не выполняют свою задачу по переработке отходов и сбрасывают их на обочины дорог, чтобы сократить расходы и получить более солидную прибыль от сделки.

Как сообщает канал HaberTürk, значительную часть мусора, импортируемого компаниями, невозможно переработать. Такие отходы должны быть уничтожены на мусоросжигательных заводах, но этих объектов также недостаточно. Благодаря инспекциям муниципального и провинциального управления по охране окружающей среды штрафы периодически выписываются транспортным компаниям, которые незаконно выбрасывают мусор на землю, но, похоже, этих проверок недостаточно.

Кроме того, нельзя исключать и криминальные схемы. Преступные сети могут использовать поддельные лицензии в качестве прикрытия для своих операций.

Местные эксперты отмечают, что Турция едва ли может справиться со своими отходами, а уж прием мусора из-за рубежа — непосильная задача для страны. Исследователь из Университета Чукурова (Адана) Седат Гюндогду предупреждает, что, если импорт мусора не будет запрещен в республике, здоровье людей и состояние окружающей среды будут под угрозой.

«Как здоровье человека, так и здоровье окружающей среды находятся под угрозой. Опасность растет, если импорт мусора не будет немедленно запрещен. В прошлом году на заднем дворе одного из домов в Измире был выброшен мусор из-за рубежа. Такие случаи происходят в стране повсеместно. Мы не должны позволять Франции, Германии, Италии, Великобритании или любой другой стране загрязнять землю и воздух Турции», — отметил он.

Эксперт также добавил, что, когда мусор сжигают, канцерогенные вещества, попадают в воздух, пагубно влияют на здоровье местных жителей. В то же время, когда идет дождь, часть этого мусора попадает в реки, что значительно влияет на окружающую среду.

Çukurova’nın bereketli toprakları Adana’mız, Avrupa’nın çöp merkezi haline dönüştürülüyor. Sesimizi duyan yok mu? pic.twitter.com/0LD6UcdtMb — ????????Ali ÖZGER ???????? (@aliozger1453) May 2, 2021

Согласно исследованиям Гюндогду, побережье Турции является самым загрязненным во всем Средиземноморье. Он объясняет это сельскохозяйственной деятельностью, слаборазвитой инфраструктурой, ростом урбанизации и неэффективной политикой управления отходами.

По его словам, помимо выброшенных пластиковых отходов, некоторые виды сырья, такие как первичный пластик, могут вымываться в море через канализационные системы объектов во время процедур переработки. Именно поэтому одна лишь переработка мусора не является правильным решением. Исследователь считает, что необходимо повсеместно сократить потребление пластика, иначе туристы скоро будут плавать в Средиземном море среди своих отходов.

Тревогу бьют и оппозиционные политики. Депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Мюзеййен Шевкин направила в парламент республики список вопросов, касающихся подробностей переработки мусора в Адане, а также призвала инициировать расследование критической ситуации в окраинах южного города.

«Турция взяла на себя бывшую роль Китая в импорте мусора, а Адана стала свалкой ЕС. Незаконные груды мусора на промышленных и сельскохозяйственных угодьях наносят огромный ущерб как окружающей среде, животным, сельскохозяйственной продукции и людям. Последствия загрязнений в провинции, которая обеспечивает Турцию продовольствием, не ограничиваются Аданой. Сельскохозяйственные продукты, выращенные на этих землях, также повлияют на наших граждан в других провинциях, где будут проданы эти товары», — заявила депутат.

Помимо Шевкин, многие другие депутаты также направили списки вопросов в Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) с целью дальнейшего разбирательства.

«Мы призываем министерство окружающей среды и градостроительства, а также министерство сельского хозяйства и лесного хозяйства выполнять свои обязанности. Приезжайте, озадачьтесь этим делом, возьмите его под свой контроль. Здоровье населения, водные ресурсы, сельское хозяйство, окружающая среда очень важны. Пусть эта катастрофа с отходами закончится, и будет выработано решение», — подчеркнул депутат РНП Айхан Барут.

Правительство обещает решить проблему

Долгое время проблема не привлекала внимания властей, однако, когда ситуация приблизилась к точке невозврата, правительство начало делать первые шаги. В середине прошлого года министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум заявил о том, в ближайшее время планируется принять закон, «предотвращающий ввоз большого количества отходов».

«Мы предотвратим ввоз большого количества отходов и создадим рабочие места для тысяч наших сотрудников в этом секторе с помощью новейшего регулирования, которое позволит нам удовлетворить потребности нашего сектора переработки сырья за счет собственных ресурсов», — заявил министр.

Борьба с импортом мусора обсуждалась и в рамках турецкого проекта «Ноль отходов» (Sıfır Atık), запущенного в 2017 году первой леди страны Эмине Эрдоган. Программа включает снижение применения пластиковых пакетов, тщательный раздельный сбор, максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот и переработку в энергию. В 2020 году проект был внедрен уже в 76 000 зданий и учреждений. Республика достигла уровня переработки отходов в 19%, по сравнению с 13% в 2017 году. Власти утверждают, что использование одноразовых полиэтиленовых пакетов в стране сократилось на 80% благодаря этим инициативам.

Ожидается, что проект «Ноль отходов», осуществляемый под руководством министерства окружающей среды и градостроительства, будет распространен по всей стране к 2023 году, то есть к столетию Турецкой Республики.

Конечная цель программы — довести уровень переработки отходов до 35% в ближайшие два года. Эта цель также предусматривает создание новых рабочих мест для 100 000 человек, годовой доход в размере 20 миллиардов лир (2,7 миллиарда долларов США) и внедрение системы «нулевых отходов» в 400 000 зданиях по всей стране.

Помимо этого, в конце прошлого года был принят законопроект о создании агентства по окружающей среде, направленный на расширение проекта «Ноль отходов» и создание систем переработки. Агентство занимается вопросами утилизации, а также осуществляет надзор за политикой по предотвращению загрязнения, сохранению и улучшению зеленых полей.

Belediyelere de önemli sorumluluklar yükleyen, #sıfıratık gibi çevre projelerinin yürütülmesini sağlayacak Türkiye Çevre Ajansı;



7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kuruldu.



➡️https://t.co/3tYpgsplKI pic.twitter.com/WPZYGtNosI — Türkiye Belediyeler Birliği / 1945 (@TBB) December 30, 2020

Среди других мер руководства страны важным событием стал запрет импорта смешанного пластика с начала 2021 года. Кроме того, отныне все ввозимые отходы должны иметь удостоверение, без которого их импорт в страну будет невозможен. Согласно нововведениям, квота на ввоз не будет превышать 50% от возможностей предприятий.

Как уже говорилось ранее, власти страны пытаются чаще проводить инспекции. Пресс-секретарь правящей в стране «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик, родиной которого является Адана, сообщил, что в ходе недавних проверок 26 предприятий одноименной провинции были оштрафованы на общую сумму, превышающую 7 миллионов лир (более 63 миллионов рублей). Политик также добавил, что дальнейшие проверки будут продолжаться для предотвращения загрязнения города.

Однако несмотря на заманчивость вышеперечисленных мер, основная проблема так и остается нерешенной — что делать с мусором, который уже ввезен в республику и гниет на огромных свалках близ крупных городов. Программа «Ноль отходов» может лишь на небольшой процент увеличить переработку отходов внутри страны и повысить сознательность граждан, однако не способна справиться с ввозом мусора из Европы. Статистика показывает, что за время действия проекта, в период с 2019 по 2020 год, импорт пластиковых отходов из Европы вырос на 19%.

Что касается шагов по ограничению импорта, то подобные инициативы выглядят похвально, при этом статистика в следующем году будет иметь ключевое значение. Если запрет на ввоз смешанного пластика не повлечет за собой кардинальных изменений или, что еще хуже, общий объем отходов снова вырастет, то тогда лишь изменится «состав» аданских свалок, а инициативы можно будет назвать провальными.

Согласно данным «Гринпис», несмотря на уменьшение квоты импорта отходов, ввоз пластиковых отходов неустанно продолжается.

«Исходя из статистики и ситуации на местах, мы по-прежнему являемся крупнейшей пластиковой свалкой в Европе. Даже после того, как квота была снижена, увеличение объема ввоза пластика продолжается. Это говорит о необходимости ужесточения механизмов контроля. Однако министр окружающей среды и градостроительства заявил в январе, что целью является нулевой импорт отходов. Мы требуем, чтобы ведомство срочно выполнило это обязательство, объяснило план действий по запрету на импорт пластиковых отходов и усилило механизмы контроля и прозрачности», — отметила куратор проектов по биоразнообразию в средиземноморском отделении «Гринпис» Нихан Темиз Аташ.

О необходимости европейского мусора

Зачем вообще Турции покупать пластиковые отходы из Европы, если страна не может справиться со своим мусором? Несмотря на пагубное влияние на окружающую среду, в такой политике властей все же просматривается экономическая выгода. Представители предприятий-переработчиков вторсырья считают, что импорт отходов должен продолжаться в интересах производителей пластмасс до тех пор, пока местные переработчики не смогут лучше справляться с турецким мусором.

«Наша страна на 85% зависит от импортного пластикового сырья», — сказала инженер-эколог в организации по переработке отходов турецкого фонда пластмассовой промышленности PAGÇEV Хабибе Тосун.

Все объясняется тем, что местным предприятиям гораздо выгоднее приобрести мусор из-за рубежа. Отходы, которые формируются в самой Турции, едва ли пригодны для переработки, так как в стране отсутствует эффективная стратегия управления отходами. Поскольку в республике фактически нет раздельного сбора мусора, для того, чтобы сделать его пригодным к вторичному использованию, необходимо разложить мусор, очистить его и категоризировать. Все это крайне сложный и затратный процесс — гораздо проще купить отходы, сортированные жителями стран ЕС и Великобритании.

I had no idea: Why #Turkey became Europe’s garbage dump https://t.co/668qMux5FN — Elmira Bayrasli (@endeavoringE) September 23, 2020

При этом очевидно, что страна не может справиться с объемом закупаемого из Европы мусора. Свалки в Адане и других городах являются ярким тому подтверждением. В докладе Интерпола Турция упоминается в качестве одной из семи стран, где мусорные пожары были начаты намеренно для ликвидации незаконно сваленных пластиковых отходов.

Актуальность проблемы утилизации отчетливо проявилась именно на турецком примере. Несмотря на то, что правительство озаботилось происходящим, ситуация близка к критической, а шагов предпринимается недостаточно. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), около 1,1 миллиона тонн отходов ежегодно попадает в почву и воду Турции, при этом часть из них оседает в море, вымываясь на берег в живописных бухтах страны.

Чтобы города республики не превращались в свалки европейского мусора, необходимо быстрыми темпами внедрять систему разделения, которая поможет сделать турецкие отходы пригодными для вторичного использования, а также постепенно ограничивать импорт из стран ЕС и Великобритании.

Также важно отметить, что переработка мусора требует больших финансовых затрат и прозрачного контроля. Важно, чтобы процедуры были воплощены в жизнь, а не оставались на бумаге. Многие европейцы, сортируя мусор, наивно полагают, что их отходы будут утилизированы в Турции, но в действительности на обочинах дорог наслаиваются свалки, и мусор сжигается. Кроме того, переработка по-прежнему является лишь небольшой частью утилизации отходов, поэтому даже амбициозные планы супруги турецкого президента довести уровень переработки до 35% за два года едва ли значительно повлияют на ситуацию.