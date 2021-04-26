Экс-главу фонда капремонта в Липецке осудили за мошенничество

Липецк, 26 апреля. Суд приговорил к 3,5 года колонии экс-руководителя фонда капитального ремонта Александра Козина за нанесение ущерба ПАО «Липецккомбанк» на сумму более 30 млн рублей.

По данным следствия, в 2013 и 2014 году Козин заключил с ПАО «Липецккомбанк» два кредитных договора на сумму 15 млн рублей и 20 млн рублей. Позже обвиняемый произвел частичное погашение кредита в сумме около 4,5 млн рублей, после чего перестал делать выплаты.

В ходе расследования уголовного дела следователи предъявили Козину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере»). Судья назначил бывшему руководителю Фонда капитального ремонта наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии.

Полицейские задержали пятерых сотрудников микрофинансовой компании, которых подозревают в мошенничестве на сумму более 460 млн рублей, сообщало РИАМО.