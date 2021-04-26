Историческое видео с презентацией ВАЗ-2110 набирает популярность в интернете

Москва, 26 апреля. Видеоролик с презентацией автомобиля ВАЗ-2110, снятый в 1993 году, набирает популярность в Сети. За рулем машины находится первый президент России Борис Ельцин.

Как видно на видео, презентация ВАЗ-2110 проходит у стен Кремля. Глава АвтоВАЗ Владимир Каданников рассказывает президенту о технических характеристиках автомобиля.

«Расход фактический мы на ней получили менее 5 литров. Экологически чистый двигатель, соответствует нормам США», — говорит Каданников Ельцину.

Экс-президент также ознакомился с модификацией ВАЗ-1111 «Ока» для людей с ограниченными возможностями. Он посетовал на недостаточные на тот момент объемы выпуска модели.

Видеоролик был снят для ежемесячной передачи «Мир моторов» в 1993 году. В 2018 году он был опубликован на YouTube-канале «Советское телевидение. ГОСТЕЛЕРАДИОФОНД России», но пользователи начали активно смотреть и комментировать его только сейчас. Серийный выпуск ВАЗ-2110 стартовал в 1996 году.

В Москве ранее появилось объявление о продаже коллекции раритетных автомобилей ВАЗ. Стоимость машин, снятых с производства, составляет 16 млн рублей.