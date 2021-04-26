Генпрокуратура ведет проверку после массовой гибели черепах в воронежском озере

Воронеж, 26 апреля. Генеральная прокуратура РФ поручила прокуратуре Воронежской области проверить факт массовой гибели черепах в озере Воронежского биосферного заповедника.

Специалисты намерены установить причины и обстоятельства, в результате которых был причинен значительный вред фауне. Также будет дана оценка действиям должностных лиц, которые несут ответственность за охрану природной территории.

Генеральная прокуратура Российской Федерации взяла проверку на особый контроль. Напомним, в Черепашьем озере около деревни Маклок было обнаружено несколько десятков погибших черепах. Специалисты взяли их останки для исследования, также будет проверена вода в озере.

Сотрудники Воронежского заповедника не исключили, что черепахи могли погибнуть из-за естественных природных причин, сообщал ФАН. К этому привели отсутствие дождей и холодная зима.