Дипломатический скандал: чьи интересы удовлетворила «самостоятельная» Чехия?

Главный позор Праги. Именно так в МИД РФ назвали историю с высылкой 18 российских дипломатов из Чехии и отстранение госкорпорации «Росатом» от участия в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». Такое решение названо нерыночным и политически ангажированным. Дипломатический скандал с Прагой стал темой пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

История с АЭС «Дукованы» оказалась на поверхности еще и потому, что «Росатом» был самым перспективным участником тендера на строительство и предлагал предельно выгодные для Чехии условия. Главным конкурентом российской госкорпорации была американская Westinghouse.

Здесь и возникает вопрос, чьи интересы удовлетворила Чехия, выслав дипломатов и отстранив «Росатом» от тендера? Было ли решение чешского правительства самостоятельным? Действительно ли влияние США в Чехии столь велико?

«Я бы обратила внимание на итоги выборов президента. Общество сейчас разделено поровну. Мы знаем, что те, кто громче говорит, того лучше слышно. На самом деле создается впечатление, что никакой другой точки зрения нет, кроме одной. Я бы не говорила о таком большом влиянии», — отметила Наталья Судленкова, президент Фонда развития Российско-Чешской торговой палаты.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает спецслужбы РФ «в причастности» к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице. Позже обвинения в адрес России были скорректированы. В них сказано, что взрыв в 2014 году был связан с нападением на частного торговца оружием. Тем не менее происходящее сейчас эксперты называют непонятным скандалом. Есть ли что терять Чехии и России?

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

«Терять всегда есть что, у нас торгово-экономические отношения. Товарооборот с Чехией, конечно, меньше 1%, но это очень важно. У нас хорошие отношения с торговой палатой Чехии. Есть чешско-российский совет, есть представительство торговой палаты России в Чехии», — рассказал Владимир Катенев, депутат Государственной думы РФ.

Добавим, что Россия зеркально ответила на чешский выпад и сократила число персонала дипмиссии Праги в Москве. Скорее всего, там были готовы к ответным мерам. Эксперты также отмечают, что эта ситуация может сказаться и на турпотоке, который, скорее всего, станет меньше.

«Я думаю, еще пару таких пиар-акций, и как бы нам вообще о закрытии туризма с этими странами не говорить. В Чехии бизнес очень сильно влияет на политику. Если они не уймут эту истерию, поток существенно уменьшится», — заявил Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Алексей Цивилев также отметил, что у России не было выбора. Страна не могла не высылать чешских дипломатов в качестве ответной меры. Таковы правила. И пусть они не прописаны на бумаге, но являются негласными. Любая страна, которая занимается высылкой — а это демонстрационный жест, — должна быть готова к зеркальному ответу. Россия отреагировала в рамках общих дипломатических норм и правил. На вопрос о том, что делать сейчас, депутат ЗакСа ответил четко.

«Я погрузился в жизнь стран, которые постоянно нас «покусывают». Вот, кто самый популярный политический блогер на Украине? Анатолий Шарий. Он выступает за русский язык, за Жукова, Ватутина и всех героев войны, обсмеивает националистов. И его поддерживает только Королевство Испания, там он получил статус беженца, а Зеленский дал ему 14 уголовных дел, в том числе за пропаганду многоязычия и русского языка. А мы покупаем продукт Зеленского, транслируем на одном из наших каналов в виде каких-то там сериалов. И мне кажется, что мы не совсем тех поддерживаем. Надо сменить акценты», — поделился своим мнением Алексей Цивилев.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

Эксперты отмечают, что у России с Чехией всегда были нормальные, практически товарищеские отношения. Владимир Катенев выразил уверенность, что к этому все вернется.

Алексей Цивилев добавил, что политика здравого смысла должна возобладать. По сути, все сказано как со стороны России, так и Чехии. Теперь перед странами есть выбор — будут ли они слушать сторонних советчиков в лице крупных государств, которые используют их в своих интересах, но при этом ссорятся с ближайшим соседом. Политика двойных стандартов не пройдет. У Чехии не получится ссориться с Россией публично и высылать дипломатов, но при этом пытаться сотрудничать с нами в сфере экономики, отмечает участник пресс-конференции.