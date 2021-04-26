ФАН выяснил причину госпитализации 80-летней Светланы Светличной

Москва, 26 апреля. Настоящей причиной госпитализации звезды фильма «Бриллиантовая рука» Светланы Светличной стали проблемы с давлением, рассказал источник ФАН в больнице.

После госпитализации знаменитой актрисы появились сообщения, что ее якобы доставили в больницу с подозрением на инсульт. По данным источника ФАН, на самом деле у звезды советского кино повысилось давление.

Сейчас с давлением 80-летней Светличной все в порядке. Артистку отвезли в больницу, поскольку врачи перестраховываются из-за ее преклонного возраста.

Сообщения о госпитализации актрисы с инсультом появлялись и ранее. В декабре прошлого года Светличная опровергла эту информацию, заявив, что просто ложилась на обследование. После публикаций об инсульте звезда «Бриллиантовой руки» на некоторое время пропала, чем обеспокоила друзей и близких.