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Леонков: Путину понадобилось всего два слова, чтобы довести Запад до истерики

Политика
Леонков: Путину понадобилось всего два слова, чтобы довести Запад до истерики
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 26 апреля. Президенту России Владимиру Путину удалось довести Запад до истерики всего лишь двумя словами, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Российский лидер недавно выступил с посланием Федеральному собранию, предупредив западные государства о том, что не стоит переступать красную черту, так как это может привести к серьезным последствиям. Реакция зарубежных стран на это заявление была близка к удивлению и ужасу, передает «Экономика сегодня» слова Леонкова, сказанные им в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Он подчеркнул, что Путину понадобилось лишь два этих слова — «красная черта», чтобы напугать Запад.

«На Западе сосредоточились на вопросах нашей внешней политики. Выражение «красная черта» их напугало до седых волос — это мягко сказать», — сказал эксперт.

Произведенный главой РФ эффект усиливается неопределенностью проведения этих самых красных линий, считает Леонков. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их европейские союзники в настоящий момент заняты поисками границ дозволенного в отношениях с Россией. Эксперт уточнил, что Запад попросту не знает, где Москва собирается проводить красные черты, напомнив о том, что соперники РФ сожгли за собой множество мостов, ввиду чего теперь им предстоит их выстраивать вновь. Он добавил, что некоторые «мосты» еще остались между РФ и западными государствами в сферах глобальной экологии и вооруженных сил.

Ранее журналисты из Ирана назвали масштабные учения ВС РФ в Черноморском регионе четким сигналом Североатлантическому альянсу от России, которая показала свою военную мощь и готовность встать на защиту государственных интересов и границ страны.

Кроме того, о возможных ответных мерах со стороны российского руководства на новые провокации НАТО предупредил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает сайт 360tv.ru.

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