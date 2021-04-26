Леонков: Путину понадобилось всего два слова, чтобы довести Запад до истерики

Москва, 26 апреля. Президенту России Владимиру Путину удалось довести Запад до истерики всего лишь двумя словами, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Российский лидер недавно выступил с посланием Федеральному собранию, предупредив западные государства о том, что не стоит переступать красную черту, так как это может привести к серьезным последствиям. Реакция зарубежных стран на это заявление была близка к удивлению и ужасу, передает «Экономика сегодня» слова Леонкова, сказанные им в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE». Он подчеркнул, что Путину понадобилось лишь два этих слова — «красная черта», чтобы напугать Запад.

«На Западе сосредоточились на вопросах нашей внешней политики. Выражение «красная черта» их напугало до седых волос — это мягко сказать», — сказал эксперт.

Произведенный главой РФ эффект усиливается неопределенностью проведения этих самых красных линий, считает Леонков. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и их европейские союзники в настоящий момент заняты поисками границ дозволенного в отношениях с Россией. Эксперт уточнил, что Запад попросту не знает, где Москва собирается проводить красные черты, напомнив о том, что соперники РФ сожгли за собой множество мостов, ввиду чего теперь им предстоит их выстраивать вновь. Он добавил, что некоторые «мосты» еще остались между РФ и западными государствами в сферах глобальной экологии и вооруженных сил.

Ранее журналисты из Ирана назвали масштабные учения ВС РФ в Черноморском регионе четким сигналом Североатлантическому альянсу от России, которая показала свою военную мощь и готовность встать на защиту государственных интересов и границ страны.

Кроме того, о возможных ответных мерах со стороны российского руководства на новые провокации НАТО предупредил глава МИД России Сергей Лавров, сообщает сайт 360tv.ru.