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Автолюбителей в РФ предупредили о штрафах, вступающих в силу в мае

Общество
Автолюбителей в РФ предупредили о штрафах, вступающих в силу в мае
vologda-oblast.ru  /  Правительство Вологодской области

Москва, 26 апреля. Поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ подразумевают вступление ряда новых штрафов в силу с 1 мая.

Согласно обновленному КоАП, размер штрафа за нарушение правил дорожного движения на железнодорожных переездах составит от 1 до 5 тыс. рублей. Санкция будет применяться в том случае, если автомобилист пересек ж/д пути вне переезда, выехал на переезд при закрытом шлагбауме или при запрещающем сигнале светофора.

В прошлом нарушители имели возможность погасить штраф со скидкой 50% в течение 20 дней. Теперь такая возможность отменяется. Альтернативным наказанием является лишение водительских прав на срок от трех месяцев до полугода.

Также с 1 мая в России вводится штраф за высадку детей без билетов из общественного транспорта. За такое решение водителей автобусов, трамваев и троллейбусов оштрафуют на 5 тыс. рублей, а кондукторов и контролеров — от 20 до 30 тыс. рублей.

Начиная с 1 января в России введен новый штраф для владельцев квартир. Начиная с 2021 года несвоевременная оплата коммунальных услуг облагается денежной санкцией, напомнила заместитель генерального директора по правовым вопросам ГК «Юнисервис» Жанна Дубровская.

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