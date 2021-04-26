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Telegram может вытеснить WhatsApp в странах Евросоюза

Общество
Telegram может вытеснить WhatsApp в странах Евросоюза
pixabay.com

Москва, 26 апреля. Многие европейцы постепенно отказываются от WhatsApp в пользу Telegram. Этот мессенджер активно продвигают и те россияне, которые переехали за рубеж на ПМЖ.

Сложившаяся ситуация — это не заслуга Павла Дурова, а результат просчетов Марка Цукерберга. Например, испанцам Telegram нравится, так как он обеспечивает конфиденциальность, отмечает Life.ru. Если Европу Telegram только начал захватывать, то в ряде стран Латинской Америки он совершил революцию.

Например, президент Бразилии Жаир Болсонару ведет канал, на который подписались 600 тыс. человек. Telegram в этой стране занимает первое место среди наиболее популярных мессенджеров, чему поспособствовали и местные власти. Они несколько раз блокировали WhatsApp. Telegram привлекает и соседей Бразилии. Сейчас мессенджеру не хватает скорости, чтобы не тратить средства на рекламу и отдельное продвижение в Европе, считает бывший топ-менеджер мессенджера Антон Розенберг.

Экономист Василий Колташов оценил перспективы роста популярности Telegram. Он убежден в востребованности этого сервиса в других странах на фоне фиаско американских интернет-ресурсов. К тому же Telegram интересен и для инвесторов, считает Василий Колташов.

цукерберг дуров telegram
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