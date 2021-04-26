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Победитель последнего сезона шоу «Танцы» рассказал, на что потратит призовые 6 млн рублей

Шоу-бизнес
Победитель последнего сезона шоу «Танцы» рассказал, на что потратит призовые 6 млн рублей
vk.com  /  Алексей Мечетный

Москва, 26 апреля. Победитель заключительного сезона популярного шоу «Танцы» Алексей Мечетный раскрыл, как собирается потратить 6 миллионов рублей, полученные им в качестве приза.

Во время участия в проекте 31-летний танцор и хореограф, попавший в команду Егора Дружинина, рассказывал о серьезной поддержке, которую обеспечивала ему семья на протяжении жизни. Поскольку родные до конца верили, что Мечетный будет признан на шоу лучшим танцором страны, именно им участник посвятил свою победу. Кроме того, он готов пустить денежный приз на нужды близких.

«На погашение всех задолженностей моей семьи», — сказал Мечетный, отвечая на вопрос, на что он потратит 6 миллионов рублей.

Хореограф отметил, что все, происходившее на шоу «Танцы», превзошло его ожидания. В интервью «Телепрограмме» Мечетный подчеркнул, что участие в проекте изменило не только его танец, но и его жизнь.

Наставник шоу «Танцы» Мигель ранее рассказал о своем конфликте с Егором Дружининым. Он считает, что это противостояние придавало силу и красок проекту.

танцор шоу танцы мечетный
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Все новости / Шоу-бизнес / Победитель последнего сезона шоу «Танцы» рассказал, на что потратит призовые 6 млн рублей
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