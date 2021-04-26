Еще один случай осложнений после вакцинации AstraZeneca зафиксировали в Швеции

Стокгольм, 26 апреля. Медики Швеции выявили у 70-летней женщины, привитой препаратом AstraZeneca, осложнения. У нее образовались тромбы, а через некоторое время она скончалась.

Смерть 70-летней женщины — это пятый подтвержденный случай подобных осложнений. Чаще всего с осложнениями после прививки препаратом от коронавируса, разработанным англо-шведской компанией AstraZeneca, сталкиваются пожилые люди. Как правило, это женщины.

В Великобритании тромбы после прививки AstraZeneca обнаружены у 168 пациентов. В общей сложности первый компонент препарата ввели 21,2 млн человек. От тромбоза после прививки скончались 32 британца.