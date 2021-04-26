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Пугачева и Лолита публично заявили, что хотят ребенка от известного дизайнера

Шоу-бизнес
Пугачева и Лолита публично заявили, что хотят ребенка от известного дизайнера
wikipedia.org  /  Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Москва, 26 апреля. Певицы Алла Пугачева и Лолита Милявская смутили дизайнера Игоря Гуляева громкими заявления. Артистки признались, что хотят детей от именитого модельера.

Дизайнер Игорь Гуляев собрал звездных друзей, чтобы отметить свое 52-летие. Вечеринку посетила примадонна российской эстрады Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным, а также певица Лолита Милявская.

Видео с торжества опубликовал в Stories Галкин. Юморист запечатлел свою жену, когда она обнималась с Гуляевым и Лолитой. Последняя неожиданно вогнала в краску именинника, выпалив, что всегда хотела от него детей.

«Я хочу ребенка от Игоря Гуляева. Я в принципе это всегда говорила, но ни от кого не рожала», — заявила певица.

Слова Лолиты подхватила и Примадонна. Пугачева призналась, что тоже была бы не против забеременеть от модельера, однако тут же осеклась. Судя по выражению ее лица, она на мгновение забыла, что видео снимает ее супруг.

«Я хочу, но я за… это», — замялась Примадонна.

Удивленный Игорь Гуляев все это время молчал, а когда отошел от шока, попытался закончить этот неловкий разговор. Однако Лолиту было уже не остановить. Она обратилась к имениннику со словами: «Мальчик мой, обрюхать меня», вызвав смех остальных гостей.

О еще одном ребенке давно мечтает и королева шансона Любовь Успенская. Она раздумывала взять ребенка из детского дома, но все же надеется на появление на свет кровного наследника. Своим биологическим материалом с артисткой готов поделиться экс-участник группы Hi-Fi Митя Фомин.

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